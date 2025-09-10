OTAN derriba drones rusos en Polonia: Aumenta temor de guerra

En lo que no parece accidental, drones rusos violan el espacio aéreo polaco, OTAN actúa en consecuencia. Tensión

Regeneración, 10 de septiembre 2025– El espacio aéreo polaco ha sido violado varias veces desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, pero no ha habido nada en la escala de las violaciones del miércoles en Polonia ni en ningún otro país de la OTAN.

Múltiples drones rusos cruzaron a Polonia en lo que funcionarios europeos describieron el miércoles como una provocación deliberada.

Esto provocó que la OTAN enviara aviones de combate para derribarlos.

Donal Tusk, primer ministro polaco, señalo que decidieron cerrar la frontera con Belorrusia, debido al egresivo ejercicio militar ruso.

Un portavoz de la OTAN afirmó que era la primera vez que la alianza se enfrentaba a una amenaza potencial en su espacio aéreo.

La incursión y la rápida respuesta de la OTAN aumentaron los temores de que la guerra pudiera extenderse.

Temor

Un temor que ha ido creciendo en Europa a medida que Rusia intensifica sus ataques y los esfuerzos de paz no llegan a ninguna parte.

Varios líderes europeos dijeron que creían que la incursión equivalía a una expansión intencional del ataque de Rusia contra Ucrania.

«La guerra de Rusia se está intensificando, no terminando», declaró la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, a la prensa en Bruselas.

«Lo que (el presidente ruso Vladimir) Putin pretende es ponernos a prueba. Lo ocurrido en Polonia es un punto de inflexión», y debería resultar en sanciones más severas.

Polonia dijo que los drones provenían de Bielorrusia, donde tropas rusas y bielorrusas se reunen para ejercicios de guerra programados el viernes.

Declaraciones

El primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró al parlamento que se registraron 19 infracciones en siete horas, pero añadió que aún se estaba recopilando información.

Las autoridades polacas informaron que se encontraron nueve lugares de siniestro, algunos de ellos a cientos de kilómetros de la frontera.

«Definitivamente no hay motivos para sospechar que se trató de un error de corrección de rumbo o algo similar», declaró el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, al parlamento.

«Es evidente que estos drones fueron colocados en este rumbo deliberadamente».

Aviones de combate holandeses acudieron en ayuda de Polonia e interceptaron algunos drones.

El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radek Sikorski, agradeció posteriormente al gobierno neerlandés la magnífica actuación de los pilotos holandeses al neutralizar los drones.

La OTAN se reunió para discutir el incidente, que ocurrió tres días después del mayor ataque aéreo de Rusia contra Ucrania desde que comenzó la guerra.

Informe

Tusk informó que la primera violación se produjo a las 23:30 del martes y la última alrededor de las 06:30 del miércoles.

Previamente, el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, escribió en X que más de 10 objetos cruzaron el espacio aéreo polaco.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus ataques nocturnos tuvieron como objetivo el complejo militar-industrial de Ucrania.

Se encuentra en las regiones occidentales del país, que limitan con Polonia, sin objetivos planeados en territorio polaco.

En un mensaje inusual de acercamiento, el Ministerio dijo que estaba dispuesto a mantener consultas con el Ministerio de Defensa de Polonia.

El mayor general bielorruso Pavel Muraveiko, jefe del Estado Mayor del país y primer viceministro de Defensa, pareció intentar poner cierta distancia entre su país y la incursión.

Mark Lyall Grant, asesor de seguridad nacional del Reino Unido entre 2015 y 2017, dijo que la incursión fue una obvia escalada de la guerra de Rusia en Ucrania.

Pero, aún no hay pruebas suficientes para decir que se trató de un ataque a un miembro de la OTAN.

Preocupación

Pero muchos dirigentes europeos expresaron profunda preocupación, incluidos los de los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia, que son los miembros de la OTAN más nerviosos por la agresión rusa.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, lo calificó de “precedente extremadamente peligroso para Europa” y pidió que Rusia “sienta las consecuencias”.

“Moscú siempre pone a prueba los límites de lo posible y, si no encuentra una respuesta contundente, se queda en un nuevo nivel de escalada”, afirmó.

Al mediodía en Washington, el único comentario público del presidente estadounidense Donald Trump sobre la incursión fue una breve publicación en redes sociales:

«¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos!».

Anteriores incursiones

Polonia ya se ha quejado anteriormente de la entrada de objetos rusos en su espacio aéreo durante ataques a Ucrania.

En agosto, el ministro de Defensa de Polonia dijo que un objeto volador que se estrelló y explotó en un campo de maíz en el este de Polonia fue identificado como un dron ruso , y lo calificó de provocación.

En marzo, Polonia envió aviones de combate después de que un misil ruso atravesara brevemente el espacio aéreo polaco rumbo a un objetivo en el oeste de Ucrania.

Y en 2022, un misil, probablemente disparado por Ucrania para interceptar un ataque ruso, impactó en Polonia, causando la muerte de dos personas.

Mientras tanto, la fuerza aérea ucraniana dijo que Rusia disparó 415 drones de ataque y señuelo, así como 42 misiles de crucero y un misil balístico durante la noche.

Las defensas aéreas ucranianas interceptaron o bloquearon 386 drones y 27 misiles de crucero, según el informe.

Una persona murió y al menos cinco resultaron heridas, mientras que varias casas y negocios resultaron dañados, según funcionarios locales.