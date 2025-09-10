Bloquear todo: Protestas contra Macron arrasan Francia

Recortes provocan protestas que se extienden por Francia, 375 detenidos en París. La multitud exige la renuncia de Macron

Regeneración, 10 de septiembre 2025– Autoridades desplegaron 80 mil policías, quienes realizaron cientos de arrestos y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud en París.

Lo anterior, la madrugada del miércoles. Los disturbios agravan la agitación tras el colapso del gobierno a causa de los recortes presupuestarios propuestos.

Manifestantes provocaron incendios al bloquear carreteras y gasolineras en toda Francia como parte de un nuevo movimiento nacional.

‘Bloquear todo’

El movimiento «Bloquear Todo» surgió en línea durante el verano en círculos de extrema derecha, pero se extendió por las redes sociales.

Después, las protestas fueron absorbidas por grupos de izquierda, antifascistas y anarquistas.

Ahora incluye a los partidos de extrema izquierda franceses y a los poderosos sindicatos del país.

Su día conjunto de disturbios se suma a la agitación política del país, después del colapso del gobierno del presidente centrista Emmanuel Macron.

Se levantaron barricadas en varias protestas en ciudades importantes de Francia, como Lyon, Marsella y Toulouse.

También se bloqueó el acceso a un almacén de Amazon en el norte de Francia, ya que el mayor sindicato del país informó que se habían organizado unas 715 interrupciones en todo el país.

Un autobús fue incendiado en la ciudad occidental de Rennes, según el ministro del Interior, Bruno Retailleau.

En el suroeste, el fuego dañó los cables eléctricos y paralizó el servicio ferroviario y el tráfico, según informaron autoridades de transporte.

París

En París, la capital, grupos se congregaron y levantaron barricadas en varios puntos de acceso a la ciudad.

Se esperaba que las manifestaciones continuaran durante todo el día, con interrupciones en el transporte debido a que algunos de los principales sindicatos del transporte se unieron a la huelga.

Cientos de personas permanecieron reunidas afuera de la Gare du Nord, una de las principales estaciones de tren de la ciudad.

Esto a pesar de los intentos anteriores de la policía de dispersar a la multitud con gases lacrimógenos.

“Estamos aquí, aunque Macron no nos quiera, estamos aquí”, coreaban.

Hasta el momento la policía ha detenido a 375 personas.

Escenas dramáticas

Se produjeron escenas dramáticas frente a una escuela secundaria en París, donde la policía se enfrentó con docenas de estudiantes que habían bloqueado la entrada al edificio.

“La policía forzó la apertura de una de las puertas para dejar entrar a los estudiantes y hubo violencia con gases lacrimógenos”

Esto fue dicho Por Ariane Anemoyannis, portavoz del grupo juvenil ‘Le Poing Leve’, que estaba en el lugar.

Una huelga anterior, organizada por trabajadores del transporte cerca de la escuela secundaria, también fue disuelta por la policía, dijo Anemoyannis.

🚨🇫🇷 ÚLTIMA HORA: Reportan caos absoluto en toda Francia mientras miles de manifestantes enfrentándose con la policía y provocando disturbios en oposición a las políticas económicas del gobierno. pic.twitter.com/mJZVpPTnD1 — Vanessa Teresa 🍒 (@CoralTeresa) September 10, 2025

“Hubo varios cientos de personas que se presentaron para apoyar a los trabajadores”, dijo, “la policía cargó contra el piquete para disolver la huelga”.

Recortes

La indignación pública en Francia aumentó cuando el entonces primer ministro François Bayrou anunció su plan de recortar el presupuesto en más de 50 mil millones de dólares.

Propuso eliminar dos días festivos nacionales del calendario, congelar las pensiones para 2026 y recortar miles de millones de dólares en el gasto sanitario.

Pero aunque Bayrou ya no esté, persiste la profunda desconfianza hacia su propuesta de plan de austeridad y hacia el gobierno en su conjunto.

Algunos tienen la mira puesta en Macron y piden su dimisión antes de que su mandato finalice en 2027.

El martes nombró a su quinto primer ministro en menos de dos años, eligiendo a su aliado cercano Sébasten Lecornu.

Cambios

Lecornu prometió durante una ceremonia de entrega el miércoles reunirse «con miembros de los partidos políticos más grandes» y dijo que «debe haber cambios».

Muchos de los que salen a la calle dicen que les molesta que se les pida que hagan sacrificios.

Mientras que aquellos a quienes describen como la élite gobernante están cada vez más desconectados de su realidad y sus luchas diarias.

Catherine Parrat, de 71 años, dijo que inicialmente votó por Macron, pero que al presidente «ya no le importa nada» y cree que paga demasiados impuestos.

Declaró que estaba decepcionada por la participación del miércoles, afirmando que no hubo suficiente gente para tener un impacto.

Policía

Para la policía, había un elemento de imprevisibilidad: las manifestaciones estaban descentralizadas y sin líderes, sin ningún sindicato, organización o individuo específico que liderara la carga.

Retailleau dijo que no se toleraría ninguna violencia y anunció el despliegue de 80 mil policías y gendarmes, y la policía militar francesa.

Es una demostración de fuerza no vista desde el punto álgido de las protestas de los chalecos amarillos en 2018.

Estas fueron provocadas por el impuesto al combustible propuesto por Macron para frenar las emisiones de carbono.