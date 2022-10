¡Otros más! Hackean a Epigmenio Ibarra y a Damián Alcázar

El periodista, Epigmenio Ibarra informó que su cuentas de WhatsApp había sido hackeada y que también el actor Damián Alcázar fue víctima de esto.

RegeneraciónMx, 12 de octubre de 2022. El producto y periodista, Epigmenio Ibarra, denunció que su cuenta de WhatsApp fue hackeada y pidió mandar el mensaje.

A través de redes sociales, el gran director de Argos señaló que este miércoles amaneció con la cuenta intervenida.

“Amanece mi cuenta de twitter sometida a un ataque de bots y fanáticos de la derecha conservadora. Descubro,por otro lado,que alguien ha hackeado mi WhatsApp. No tengo manera de informar a mis contactos que esto ha sucedido. Pido a Uds. me ayuden a multiplicar este mensaje con RT”, señaló.

Durante su participación en el programa de Ciro Gómez Leyva, hizo la mención mientras hablaba del libro «El rey del cash» de Elena Chávez, ya que no le enviaron la copia por celular porque su cuenta estaba hackeada.

«Hoy me hackearon el Whatsapp, a mí no me llegó el libro porque amanecí con el WhatsApp hackeado», dijo. «No sé qué está pasando porque no tengo ningún contacto con mis contactos», sostuvo.