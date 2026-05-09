Globos de Oro 2027: Reglas Sobre Uso de Inteligencia Artificial

Permiten la Inteligencia Artificial en producciones cinematográficas siempre que el talento humano mantenga el control creativo total

Regeneración, 8 de mayo de 2026.– La organización de los Globos de Oro actualizó sus normas para la edición que se celebrará en enero de 2027.

El nuevo reglamento permite el uso de Inteligencia Artificial generativa sin descalificar automáticamente a las películas participantes en el certamen.

No obstante, la institución exige que el criterio artístico y la autoría sigan siendo responsabilidad primordial de las personas.

Bajo esta nueva visión, la tecnología debe funcionar únicamente como un apoyo técnico durante el proceso de producción cinematográfica.

Los organizadores enfatizaron que las herramientas digitales “no pueden sustituir a las contribuciones creativas fundamentales del talento humano” en la obra.

Esto incluye áreas vitales como la dirección, la escritura de guiones, la composición musical y las técnicas de animación.

En este contexto, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood busca adaptarse a los avances tecnológicos sin perder su esencia.

Los párrafos del reglamento subrayan que el alma de una película reside en la visión subjetiva de sus creadores humanos.

Por tal motivo, cualquier obra que dependa excesivamente de algoritmos para su narrativa podría quedar fuera de la competencia.

Sumado a lo anterior, el comité evaluador vigilará que la esencia del cine permanezca intacta frente a la automatización.

Las directrices pautan que la dirección creativa debe ser predominante durante todo el proceso de rodaje y postproducción del filme.

De esta manera, Hollywood intenta establecer un equilibrio justo entre la innovación digital y la artesanía tradicional del cine.

Normas estrictas para las categorías de actuación

Respecto a los premios de interpretación, las reglas son mucho más rígidas para proteger la labor de los actores.

La asociación detalló que el trabajo actoral debe provenir “principalmente del trabajo del intérprete acreditado” en los créditos finales.

No se admitirán candidaturas donde la interpretación haya sido generada en su mayor parte por sistemas de inteligencia artificial avanzada.

Estas restricciones prohíben el uso de algoritmos para suplantar expresiones faciales, movimientos corporales o la propia interpretación vocal humana.

Sin embargo, el uso de IA para mejoras estéticas como el rejuvenecimiento o envejecimiento digital sí será totalmente admisible.

El requisito indispensable es que la esencia de la actuación siga perteneciendo al actor de carne y hueso en pantalla.

Por otro lado, esta medida busca prevenir la creación de intérpretes virtuales que compitan contra profesionales reales del gremio.

El objetivo es que la tecnología sirva para potenciar la imagen, pero nunca para reemplazar el sentimiento humano del artista.

Así, los Globos de Oro protegen el legado de la actuación frente a la posible deshumanización del arte visual moderno.

Vinculado a este punto, la industria espera que estos límites fomenten un uso ético de las nuevas herramientas digitales.

Los actores podrán beneficiarse de retoques visuales siempre que su desempeño dramático sea genuino y no fruto de cálculos.

Con estas normas, se garantiza que el reconocimiento artístico recaiga en el esfuerzo personal y no en un software.

Transparencia y supervisión en la postulación

Para participar en la próxima gala, las películas deberán declarar obligatoriamente cualquier uso de Inteligencia Artificial en su creación.

Los productores tienen que describir si realizaron alteraciones en la imagen o voz de los intérpretes durante el proceso.

Esta declaración de transparencia permitirá al Comité de Elegibilidad analizar detalladamente cada caso antes de otorgar una nominación.

El Comité de los Globos de Oro revisará los materiales para determinar si una obra cumple con los requisitos mínimos.

Además, advirtieron que podrán solicitar información adicional para evaluar el papel real de la tecnología en la obra final.

Esta supervisión busca evitar fraudes creativos donde la máquina trabaje más que el autor humano detrás de la cámara.

Como consecuencia de estas políticas, el certamen se alinea con las posturas tomadas recientemente por la Academia de los Óscar.

Ambas instituciones coinciden en que solo se premiarán guiones de autoría humana y actuaciones ejecutadas por personas reales comprobables.

La industria del cine establece así una frontera clara contra la automatización total de las historias y las emociones.

Finalmente, estas acciones sientan un precedente legal y ético para el futuro de las premiaciones en el ámbito internacional.

La transparencia será la clave para que las películas con efectos digitales sigan compitiendo en igualdad de condiciones técnicas.

El cine del futuro será tecnológico, pero su corazón deberá ser siempre de origen humano para ser premiado.