Histórico: México gana oro en Mundial de Tiro con Arco

Hay tiro…con arco: Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo conquistaron la gloria por equipos. Becerra y García bronce mixto
Regeneración, 8 de septiembre 2025– Las arqueras Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo escribieron este domingo una nueva página dorada en la historia del deporte mexicano:
Ganaron el oro por equipos en el Campeonato Mundial de Gwangju 2025, la primera medalla áurea para nuestro país dentro de dicho evento.
Este resultado fue gracias a su triunfo en la final en contra de las estadounidenses Alexis Ruiz, Olivia Dean y Sydney Sullenberger, a las que derrotaron 236-231.
“Sabía que íbamos a hacer historia y quería tirar muy bien. Desde la mañana me he sentido muy fuerte y estoy muy feliz.
Realmente quería esto para todo el equipo porque hemos luchado mucho por esto y estoy muy feliz de haberlo logrado”, dijo Bernal tras la hazaña.
Camino a la gloria
El camino a la gloria no fue sencillo: Primero quedaron en el segundo puesto clasificatorio.
Después, las seleccionadas nacionales vencieron en muerte súbita a Francia en octavos de final, 232-231.
Así como a Dinamarca en cuartos de final y a Kazajistán en semifinales también en flecha dorada.
Este metal de oro es el tercero en conjunto de la temporada 2025 para Becerra, Bernal y Castillo.
Tras haber subido a lo más alto del podio en las Copas del Mundo en Florida Central y Shanghái, así como en la Copa Merengue, la cual fue clasificatoria a los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.
Bronce por equipos mixtos
No fue la única alegría para la legión de arqueros tricolores, pues la propia Becerra y Sebastián García se colgaron el bronce por equipos mixtos.
Esto pasó luego de superar dramáticamente 158-157 a Wei Chang y Jou Huang, representantes de China Taipéi.
Después de este gran arranque con dos preseas obtenidas, México continuará su actuación en la justa mundialista.
Siguen las pruebas individuales de compuesto y todas las de recurvo, en la que destacan los olímpicos Alejandra Valencia y Matías Grande.