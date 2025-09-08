Histórico: México gana oro en Mundial de Tiro con Arco

Hay tiro…con arco: Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo conquistaron la gloria por equipos. Becerra y García bronce mixto

Regeneración, 8 de septiembre 2025– Las arqueras Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo escribieron este domingo una nueva página dorada en la historia del deporte mexicano:

Ganaron el oro por equipos en el Campeonato Mundial de Gwangju 2025, la primera medalla áurea para nuestro país dentro de dicho evento.

Este resultado fue gracias a su triunfo en la final en contra de las estadounidenses Alexis Ruiz, Olivia Dean y Sydney Sullenberger, a las que derrotaron 236-231.

“Sabía que íbamos a hacer historia y quería tirar muy bien. Desde la mañana me he sentido muy fuerte y estoy muy feliz.

Realmente quería esto para todo el equipo porque hemos luchado mucho por esto y estoy muy feliz de haberlo logrado”, dijo Bernal tras la hazaña.

Camino a la gloria

El camino a la gloria no fue sencillo: Primero quedaron en el segundo puesto clasificatorio.

Después, las seleccionadas nacionales vencieron en muerte súbita a Francia en octavos de final, 232-231.

Así como a Dinamarca en cuartos de final y a Kazajistán en semifinales también en flecha dorada.

Este metal de oro es el tercero en conjunto de la temporada 2025 para Becerra, Bernal y Castillo.

Tras haber subido a lo más alto del podio en las Copas del Mundo en Florida Central y Shanghái, así como en la Copa Merengue, la cual fue clasificatoria a los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.

Bronce por equipos mixtos

No fue la única alegría para la legión de arqueros tricolores, pues la propia Becerra y Sebastián García se colgaron el bronce por equipos mixtos.

Esto pasó luego de superar dramáticamente 158-157 a Wei Chang y Jou Huang, representantes de China Taipéi.

Después de este gran arranque con dos preseas obtenidas, México continuará su actuación en la justa mundialista.

Siguen las pruebas individuales de compuesto y todas las de recurvo, en la que destacan los olímpicos Alejandra Valencia y Matías Grande.