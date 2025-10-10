Se forma tormenta tropical Raymond en el Pacífico

Ciclón 17 en el Pacífico. Raymond frente a las costas de Guerrero. Vientos máximos sostenidos de 72km/h con rachas de 95km/h

Regeneración, 9 de octubre de 2025. En redes destacan que la tormenta tropical Raymond se desarrolla frente a las costas de Guerrero.

Además se indica que Raymond es el fenómeno meteorológico número 17 que se desarrolla en el océano Pacífico.

Y es que en total, tanto en el Pacífico como en el Atlántico se han desarrollado 27 ciclones: 13 tormentas tropicales y 14 huracanes.

Raymond

Sin embargo portales indican que los ciclones más poderosos han sido hasta el momento los huracanes de categoría 5 Erin y Humberto.

Además, en este caso se detalla que Raymond se formó a partir de la depresión tropical Diecisiete-E, frente a las costas de Guerrero.

Al tiempo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso con los detalles de la tormenta tropical Raymond.

Datos

Por una parte, se indica que la ubicación: Su centro se localiza a 125 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, y a mil 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo.

E incluso, se precisa que con relación a su fuerza presenta vientos máximos sostenidos de 72 km/h y rachas de 95 km/h.

Asimismo, se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 22 km/h.

En videoconferencia de prensa, @Fabromana, coordinador general del #SMNmx, informó que durante los próximos días la mayor parte del #México se encontrará bajo #CondicionesMeteorológicasAdversas, debido a diferentes eventos #Meteorológicos. pic.twitter.com/sjhDFgUzBH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2025

De acuerdo con los pronósticos del SMN, Raymond no evolucionará en un huracán, pero mantendrá su avance paralelo a las costas mexicanas.

E incluso impactará territorio nacional como depresión tropical.

Días

Cabe destacar que se estima que se mantenga como tormenta hasta el 11 de octubre y después se degrade a depresión tropical.

Y es que ese mismo día por la tarde o al día siguiente impactaría México, previsiblemente en Baja California Sur.

Por fechas aproximadas el 9 de octubre, 18:00 horas: Como tormenta tropical a 135 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En tanto que el 10 de octubre, 06:00 horas: Como tormenta tropical a 135 km al suroeste de Manzanillo, Colima y a las 18:00 horas: Como tormenta tropical a 230 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Así para el 11 de octubre, 06:00 horas: Como tormenta tropical a 160 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur y a las 18:00 horas: Como depresión tropical a 90 km al sur de Santa Fe, BCS.

Dia de la raza

En cambio para el 12 de octubre, 06:00 horas: Como depresión tropical en tierra a 60 km al sur-sureste de Loreto, BCS.

Durante los próximos 7 días, prevalecerán #Temperaturas mínimas de hasta 5 grados #Celsius en las montañosas del centro y norte de #México ⬇️ pic.twitter.com/Z9sNrcI26h — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2025

12 de octubre, 18:00 horas: Como post-tropical y remanentes en tierra a 135 km al este-noreste de Bahía Kino, Sonora.

Vigila

La extensa circulación y desprendimientos nubosos del ciclón ocasionarán lluvias fuertes a puntuales torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y sur del territorio nacional.

Ante ello, se estableció zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Las autoridades advirtieron que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.