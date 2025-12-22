Pakistán sentencia 17 años de prisión a exprimer Ministro y esposa

Sentenciados por corrupción, el exmandatario Khan y su esposa Bibi podrían haber retenido y vendido regalos estatales

Regeneración, 21 de diciembre de 2025 – El exprimer ministro de Pakistán, Imran Khan, preso desde 2023, fue declarado culpable, con su esposa Bushra Bibi, a 17 años de cárcel por la venta de regalos estatales a precios menores a su valor de mercado, de acuerdo a su partido.

Regalos

La pareja, que se declaró inocente el año pasado, presuntamente retuvo y luego vendió regalos del estado.

Estos regalos incluyen joyas que provenían del gobierno saudita, las cuales se vendieron a precios muy por debajo de su valor real cuando él era primer ministro de Pakistán.

Los fiscales argumentan que Khan y su esposa indicaron que los regalos tenían un valor de poco más de 10. 000 dólares, aunque su valor real era de 285. 521 dólares.

Según la acusación, esa subestimación les permitió conseguir los artículos a un precio mucho más bajo del que debían pagar.

Abogados

«El tribunal anunció la sentencia sin escuchar a la defensa y condenó a 17 años de prisión a Imran Khan y Bushra Bibi con fuertes multas».

Dijo el abogado de la familia de Khan, Rana Mudassar Umer, a la agencia de noticias Reuters.

Zulfi Bukhari, portavoz del ex primer ministro, comentó que el fallo «desprecia los principios elementales de la justicia» y convierte el proceso en «una herramienta para la persecución selectiva».

Khan ha solicitado a su equipo legal que presente una apelación ante el Tribunal Superior de Islamabad.

Así lo expresó Salman Safdar, otro de sus abogados, a los medios de comunicación afuera de la prisión donde se estaban llevando a cabo los juicios, según reporta Geo News.

Tribunal

El Tribunal especial de la Agencia Federal de Investigación de Pakistán, por su parte, detalló en su sentencia que Khan enfrentará una pena de 10 años de prisión estricta.

Esto, conforme al código penal de Pakistán por abuso de confianza y otros siete años conforme a las leyes de lucha contra la corrupción.

Khan enfrenta múltiples demandas desde su destitución en 2022, abarcando desde corrupción hasta delitos relacionados con antiterrorismo y secretos de Estado.

De hecho, la reciente condena se suma a otros problemas legales que enfrenta Khan, quien ha estado encarcelado desde agosto de 2023.

Condena

Actualmente, está cumpliendo una pena de 14 años en un caso separado de corrupción por tierras.

Estos casos son conocidos en Pakistán como los casos Tosha Khan, en referencia al lugar donde se guardan los obsequios recibidos por los funcionarios públicos.

El partido de Khan ha denunciado que las visitas familiares y legales habituales han sido bloqueadas en las últimas semanas, a pesar de las órdenes de los tribunales.

Por esta razón, también han propuesto realizar protestas en todo Punjab el domingo.

Autoridades

Las autoridades niegan cualquier tipo de maltrato y aseguran que Khan está recibiendo todas las facilidades disponibles para los reos.

Khan, quien pasó de ser una estrella del cricket a político, sigue siendo una de las figuras más divisorias en Pakistán.

Sus conflictos legales se desarrollan mientras su partido, el Pakistan Tehreek-e-Insaf, continúa fuera del poder.