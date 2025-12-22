Dinamarca rechaza enviado especial de EE.UU para Groenlandia

Trump designó a Jeff Landry, gobernador de Luisiana, como enviado especial para Groenlandia. Landry declaró busca que la isla sea de EE.UU

Regeneración, 22 de diciembre de 2025. El gobierno de Dinamarca convocó formalmente al embajador de Estados Unidos este lunes, 22 de diciembre de 2025, en respuesta al nombramiento por parte de Donald Trump de un enviado especial para Groenlandia.

Trump designó a Jeff Landry, gobernador de Luisiana, como enviado especial para la isla.

Tras su nombramiento, Landry declaró su intención de trabajar para que Groenlandia se convierta en «parte de Estados Unidos».

Groenlandia

Y es que el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, calificó el nombramiento y las declaraciones de Landry como «totalmente inaceptables» y una afrenta a la soberanía danesa.

Rasmussen dijo en un comunicado que, si bien el nombramiento «confirma el continuo interés estadounidense en Groenlandia», Dinamarca insiste en que «todos –incluido Estados Unidos- deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca».

En tanto que se cita a las cadenas danesas TV2 y DR que informaron sobre declaraciones de Rasmussen quién dijo más tarde que convocaría al embajador estadounidense en Copenhague.

Esto es, Kenneth Howery, para una reunión en el ministerio.

Por otra parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que el territorio «no está en venta».

«Lo hemos dicho antes. Ahora lo repetimos. Las fronteras nacionales y la soberanía de los Estados están arraigadas en el Derecho internacional».

«Son principios fundamentales. No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con un argumento de seguridad internacional», afirmó. «

E incluso reiteró que el futuro de la isla lo deciden sus propios ciudadanos bajo el derecho internacional.

En tanto que desde la oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen se reforzó el mensaje:

«Groenlandia pertenece a los groenlandeses y Estados Unidos no se apoderará de Groenlandia», esto por correo electrónico y añadió:

«Esperamos que se respete nuestra integridad territorial conjunta».

Esta crisis se suma a informes de agosto de 2025 sobre presuntas «operaciones encubiertas de influencia» por parte de personas vinculadas a la administración Trump para desestabilizar la relación entre Dinamarca y Groenlandia.

Donald Trump ha justificado su interés en la isla citando razones de seguridad nacional y la competencia estratégica con Rusia y China en el Ártico.

Europa

«No me corresponde comentar las decisiones de Estados Unidos», dijo en una rueda de prensa en Bruselas del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Anouar El Anouni.

Esto al ser interrogado por una valoración del nuevo cargo del gobernador de Louisiana, Jeff Landry.

Con todo, El Anouni recordó a continuación que la posición de la Unión Europea sobre la situación de Groenlandia ha sido siempre la misma y que se centra en la soberanía de Dinamarca.

«Preservar la integridad territorial del Reino de Dinamarca, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras es esencial para la Unión Europea».

Así dijo por otra parte el portavoz de Kaja Kallas, Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea.