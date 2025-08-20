Palo a Lozoya, niegan amparo por caso Agronitrogenados

Emilio Lozoya exdirector de Pemex pretendía prescripción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Regeneración, 20 de agosto de 2025. En redes destacan que un tribunal Colegiado negó a Emilio Lozoya el amparo y protección de la justicia ya que pretendía la prescripción de acusaciones en su contra.

Y es que se trata del Tercer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México rechazó amparar a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por unanimidad el tribunal confirmó la decisión tomada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal.

Mismo que en un inicio había desestimado que se analizara la prescripción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que Lozoya buscaba.

Lozoya

Al tiempo que se destaca que por su parte la Fiscalía General de la República (FGR) busca imponerle 15 años de prisión.

Como se sabe Lozoya buscaba buscada desechar las acusaciones en su contra por la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados a Pemex.

Y, cuyo dueño era Altos Hornos de México, de Alonso Ancira, quien incumplió el acuerdo reparatorio por el mismo asunto.

El caso de Agronitrogenados se remonta al 2013, cuando se pactó por parte de Lozoya y Ancira la compra de la planta de producción de fertilizantes.

Misma que para mayores señas se encontraba en operación desde hace más de 20 años.

Cabe destacar que la fiscalía federal acusa a Lozoya de haber recibido sobornos por 3.4 millones de dólares para que Pemex autorizara su compra.

Ancira

Por su parte Ancira, quien fue puesto en libertad tras firmar un acuerdo reparatorio.

Asimismo, en el cual se comprometía a pagar como indemnización al Estado mexicano más de 200 millones de dólares, incumplió el pacto.

Por lo anterior, se ha interpuesto recursos legales para cancelar el acuerdo.

“El acuerdo que fue suscrito por Pemex frente al juez ya no es válido; por lo tanto, reiniciamos el procedimiento».

«Vamos a hacer todas las gestiones para que esta persona asuma su responsabilidad y, a través de la cooperación internacional, procederemos en su contra donde quiera que esté”.

Lo anterior, precisó el fiscal general Alejando Gertz Manero durante la conferencia de prensa de Sheinbaum el pasado 12 de agosto.

Lozoya afronta este caso, así como los presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, desde su casa.

Esto porque el año pasado, un juez determinó cambiar la medida cautelar que tenía y validó su salida del Reclusorio Norte en donde estuvo desde noviembre del 2021.

Caso legal

Seguidamente en redes sociales se precisa que la Fiscalía acusa a Lozoya de haber recibido un soborno de aproximadamente 3.4 millones de dólares en 2013 por parte de Alonso Ancira

El objetivo de este soborno habría sido para que Lozoya, como director de Pemex, facilitara y concretara la compra de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados a un precio inflado.

Como se indica arriba, a pesar de que la planta estaba inactiva desde 1999 y en un estado deficiente.

Con relación al sobreprecio se precisa que Pemex compró la planta de Agronitrogenados por 275 millones de dólares, cuando su valor real era significativamente menor.

Esto es un sobreprecio de alrededor de 216 millones de dólares.

Finalmente se apunta que Lozoya fue detenido en España y extraditado a México en 2020.

Una vez en el país, fue vinculado a proceso por el caso Agronitrogenados y por otro caso de corrupción relacionado con la empresa Odebrecht.