Parlamento de Ecuador apoya intervención en Venezuela

Ecuador: Resolución impulsada por el bloque Acción Democrática Nacional de Noboa incluye específicamente la detención de Nicolás Maduro
Regeneración,. 17 de diciembre de 2025. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una resolución que declara su apoyo formal a las acciones internacionales destinadas a cambiar el gobierno en Venezuela.
La resolución, impulsada por el bloque Acción Democrática Nacional (ADN) del presidente Daniel Noboa, incluye específicamente el apoyo a la detención de Nicolás Maduro.
Mismo, a quien el texto identifica como dictador.
Posicionamiento
Se destaca que el parlamento de Ecuador declaró respaldar los supuestos esfuerzos internacionales para poner fin al actual régimen venezolano.
E incluso, algunos informes caracterizan la postura de la asamblea como un respaldo a cualquier medida internacional necesaria.
Desde luego, incluyendo aquellas que potencialmente involucren a Estados Unidos, para derrocar a Maduro.
Dice
Por otra parte, incluye la designación como narcoterroristas.
Al tiempo que se recuerda que la resolución sigue a acciones anteriores del gobierno ecuatoriano en 2025, que designaron oficialmente al «Cártel de los Soles» y al Tren de Aragua como grupos terroristas.
A principios de 2025, Ecuador también rescindió un acuerdo migratorio de larga data con Venezuela que había simplificado la residencia para sus ciudadanos.
La resolución fue aprobada con 80 votos a favor. Contó con la oposición del bloque Revolución Ciudadana, que mantiene vínculos más estrechos con la democracia y contra la invasión.
Apoyo
Por otra parte, se destaca que Estados Unidos envió militares a Ecuador para una «operación temporal» contra el narcotráfico dentro de la estrategia bilateral de seguridad.
Esto informó el miércoles la embajada de ese país en Quito.
Y es que el comunicado de la embajada en Quito, da la bienvenida “al personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para una operación temporal con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta”.
Seguidamente explicó que “este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad a largo plazo».
Además, dijo, «en línea con los acuerdos actualmente vigentes conforme a la ley ecuatoriana”.
Al tiempo que en redes se destaca que se trata de acuerdos de 2023 en el gobierno de Guillermo Lasso y fueron revalidados con Daniel Noboa en 2024.
Finalmente, en contraste, se cita que la Consulta Popular del pasado 16 de noviembre, el pueblo ecuatoriano negó, con el 60,82% de votos, establecer bases militares estadounidenses.