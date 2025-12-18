EE.UU y México firman Acta 333 para saneamiento del Rio Tijuana

Acta 333: Histórico Plan Binacional de Acciones integrales para atender el problema fronterizo de saneamiento en Tijuana, Baja California – San Diego, California

Regeneración, 16 de diciembre 2026– En una declaración conjunta México y Estados Unidos firmaron un plan integral para atender la contaminación es San Diego y Tijuana.

Las Secciones de Estados Unidos y México de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC) acordaron una serie de nuevas acciones.

Estas incluyen proyectos de infraestructura, investigación, mayor monitoreo y planificación para la operación y el mantenimiento de sitios.

Acta

Cabe destacar que ambas representaciones detallan que se trata de acciones identificadas como prioritarias y diversas evaluaciones.

«El Acta 333 detalla acciones específicas para atender las preocupaciones binacionales referentes al saneamiento fronterizo de Tijuana-San Diego…»

«.., en apego a lo estipulado en el Artículo 3 del Tratado de Aguas de 1944; entre las que se encuentran la creación de un Grupo de Trabajo Binacional…»

«… para la realización de una serie de evaluaciones y estudios técnicos, la construcción de una infraestructura de sedimentación en el Cañón Matadero en México…»

Además, «la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de Tijuana “Tecolote-La Gloria”.

Un acuerdo que se reflejará en acciones que reducirán significativamente las descargas de aguas residuales no tratadas y sedimentos hacia el río Tijuana y el océano Pacífico. Todo en beneficio del medio ambiente y la salud de la población fronteriza. https://t.co/qpTxukPq8f — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) December 16, 2025

Se indica asimismo, «el desarrollo de un cronograma para la limpieza y remoción de sedimentos y residuos sólidos del cauce del Río Tijuana».

E incluso la creación de una cuenta en el Banco de Desarrollo de América del Norte para asegurar la operación y mantenimiento adecuados de la infraestructura de saneamiento de la región.

Y es que las afectaciones por la contaminación provocan cierres prolongados de playas, afectaciones al Valle del Río Tijuana, malos olores, pérdidas económicas y riesgos a la salud pública.

Solución

Cabe destacar las declaraciones de Lee Zeldin Administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), quien elogió las relaciones con México.

“Este acuerdo, denominado Acta 333, describe numerosos nuevos proyectos de infraestructura en México, investigación…».

«.., mejor monitoreo y planificación para la operación y el mantenimiento de sitios críticos que contribuirán al crecimiento poblacional futuro de Tijuana».

Ahora trabajaremos «con nuestros homólogos mexicanos para garantizar que los puntos acordados se implementen lo más pronto posible..

«…, aprovechando la excelente colaboración de los últimos meses«, subrayó en X.

Mismo, «que se ha llevado a cabo mediante diálogo y coordinación de alto nivel para llegar a este punto».

La Minuta 333 NO obliga a ningún nuevo financiamiento de los contribuyentes estadounidenses, dice pertinentemente el funcionario de EE.UU.

«Cada proyecto que completemos en esta Minuta durante 2026 y 2027 (así como un proyecto programado para 2028)…»

«…, junto con otros puntos previamente acordados en el Memorando de Entendimiento de julio que firmé en la Ciudad de México, pondrá fin a esta crisis de salud humana para siempre”.