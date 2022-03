Paty Navidad reveló que fue envenenada en Televisa

La cantante Paty Navidad confesó que durante su carrera actoral en Televisa fue envenenada en múltiples ocasiones

Regeneración, 9 de marzo de 2022. La actriz Paty Navidad está recibiendo varias oportunidades en TV Azteca pese a sus polémicas declaraciones antivacunas durante la pandemia.

Por lo anterior, se presentó durante el programa ‘Chisme no like’ donde aseguró que está muy contenta por ser la conductora de Music Battles tras su participación en MasterChef Celebrity.

Ante las cámaras, fue cuestionada sobre su salto de Televisa a la competencia, a lo que la cantante respondió agradecida por estar en la televisora del Ajusco.

Durante el programa, Paty Navidad recordó que su carrera estuvo detenida durante 10 años, acusando que fue una decisión ajena a ella.

Lo anterior se debió a que no era requerida en Televisa, por lo que la actriz decidió presentarse para preguntar si estaba vetada.

«Después de más de 10 años, me dieron dos proyectos. Por eso yo fui y pregunté y me dijeron que no, que era porque no salían proyectos, yo dije ‘yo vengo y doy la cara, porque no le hice daño a nadie'»