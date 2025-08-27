Secuestran a 34 militares en operación guerrillera en Colombia

Colombia: Tropas especiales capturados por las FARC. Hechos en un punto llamado Nueva York, de la zona rural de El Retorno (Guaviare)

Regeneración, 27 de agosto de 2025. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, denunció ayer el secuestro de 34 militares de operaciones especiales.

Esto en una comunidad en el sureste del país, donde prevalecen disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El secuestro se produjo en el Guaviare, donde el pasado domingo fue abatido el guerrillero Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmo, por otra parte, que 34 militares fueron secuestrados, al parecer por disidencias de las FARC.

Esto, durante una operación en la que fueron abatidos al menos once guerrilleros, entre ellos un cabecilla de las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare (centro-sur).

Colombia

Los combates ocurrieron en un punto llamado Nueva York, que hace parte de la zona rural de El Retorno (Guaviare).

Sitio donde además también se produjo la retención de los militares.

Lo cual, Sánchez calificó como «una acción ilegal y delictiva» por parte de civiles que alegan que buscan un corredor humanitario sobre el que no dio detalles.

«Eso es un secuestro, va contra la voluntad de los soldados».

«Hemos hecho un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la ONU para que se exija su liberación inmediata».

Lo anterior, señaló en una rueda de prensa tras reunirse con el procurador general, Gregorio Eljach, y otras autoridades.

Misma para analizar la seguridad de los candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

#LibérenlosYa | Condenamos el secuestro de nuestros soldados de las @FuerzasMilCol en zona rural de El Retorno, #Guaviare.



Exigimos su entrega inmediata y el respeto absoluto por su vida e integridad. Nuestros hombres cumplen con la misión constitucional de defender a Colombia y… pic.twitter.com/dmv7A03Di6 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 27, 2025

Secuestro

El secuestro se produjo en la misma zona rural donde el pasado domingo fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito.

Esto es, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC) una de las disidencias de las FARC, como parte de una operación contra esa guerrilla liderada por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Además, según dijo el ministro el domingo, alias Dumar era el «cabecilla principal de la facción Martín Villa» de las disidencias del EMC.

La liberación de los militares estaría condicionada a la entrega de uno de los cuerpos de quienes murieron en la operación.