Persecuciones y 7 detenidos tras asalto a hotel en la Gustavo A. Madero

Roban Hotel en Canal del Norte, en la Popular Rastro. Unos detenidos en el acto, otros huyen en motos: Detenidos en E. Molina y en Pintores

Regeneración, 4 de noviembre de 2025. En redes destacan siete detenidos por presuntamente, asaltar a empleados y huéspedes de un hotel, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Y es que el parte policial indica que amenazaron con armas de fuego a dichas personas.

Sin embargo, gracias a una denuncia ciudadana, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron capturarlos.

Esto, tanto en flagrancia como tras fuga y apañon.

Fuga

Por otra parte, en redes se destaca que se denunció a sujetos armados en el área común de un hotel localizado en la avenida Canal del Norte, de la colonia Popular Rastro.

Ahí, al acudir la policía detuvieron a dos hombres de 15 y 18 años de edad y tras realizarles una revisión de seguridad.

Todo ello, en apego a los protocolos de actuación policial.

Tras lo cual les hallaron un arma de fuego con 13 cartuchos útiles y una bolsa con 150 gramos de posible marihuana.

En paralelo al arribo de los uniformados varios sujetos huyeron a bordo de motocicletas, por lo que, de inmediato los efecticos iniciaron una persecución.

Apañon

Así, se realizaron al menos dos distintas detenciones.

Por una parte, en el área común de una vivienda en la calle Central de Pintores, de la colonia Emilio Carranza, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Y es que la policía localizó a dos sujetos, de 16 y 20 años, cuyas características físicas coincidan con la de los posibles responsables, mientras manipulaban bolsas con una hierba verde.

Entonces, los detuvieron y les hallaron un arma de fuego con cuatro cartuchos útiles y aproximadamente un kilogramo de posible marihuana.

Por otro lado en la avenida Eduardo Molina, en la colonia Vasco de Quiroga, de la alcaldía Gustavo A. Madero, alcanzaron a dos sujetos.

Seguidamente, les cerraron el paso y les realizaron una revisión de seguridad, tras la cual les hallaron un arma de fuego y una bolsa con una hierba verde similar a la marihuana.

CAYERON 6 del UJ-40 EXTORSIONANDO en un HOTEL

Iaam Nava 16 años

Dilan Musiño 18

Giovani Cordero 20

Carlos Gcia 16

Johan Glz 18

Dilan Glz 15

Y Arturo Salazar 28

Estaban exigiendo $ a huéspedes y empleados d un hotel en @A_VCarranza

Agentes d @SSC_CDMX los desarmaron y detuvieron.

Arma

Cabe destacar que en ese momento se acercó un sujeto con un arma de fuego, con el fin de impedir la acción policial.

Por ello, también lo detuvieron y tras realizarle una revisión de seguridad le hallaron una pistola y una bolsa con aparente marihuana.

Así, los hombres de 15, 18 y 28 años de edad, fueron detenidos.

Todos ellos remitidos a la autoridad correspondiente y bajo el procedimiento de Ley.

Confirma

Asimismo, se indica que de acuerdo con el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, los detenidos estarían relacionados con un grupo delictivo generador de violencia.

Y mismo implicado en delitos de extorsión, robo y homicidio en distintos puntos de la capital.