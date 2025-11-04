Trump hace fiesta de ‘El Gran Gatsby’ en Mar-a-Lago

Demócratas y medios criticaron duramente el evento celebrado mientras millones de personas pierden los beneficios alimenticios

Regeneración, 4 de noviembre 2025– Estados Unidos se acerca al cierre de gobierno más largo de la historia. El presidente Trump dice que «no se dejará extorsionar» por los demócratas para reabrir el gobierno, a punto de entrar en su sexta semana.

AFTER Trump's GREAT GATSBY party featuring gourmet food & *mostly* dressed strippers & a grandson dressed as a $100 bill—held HOURS before he took food assistance from 40 MILLION people—his approval SHOULD plummet to 0%. We'll see.pic.twitter.com/EHGICQ7KLkpic.twitter.com/6s3N72XatT — Your Mother ♥️ // Release the Epstein files!!! (@Utmb_Colorado) November 3, 2025

Críticas

El presidente Donald Trump ha sido objeto de críticas tras organizar una fiesta de Halloween con temática de «El Gran Gatsby»;

Apenas unas horas antes de que millones de estadounidenses perdieran sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

La fiesta del viernes por la noche en Mar-a-Lago tuvo como título «Una pequeña fiesta nunca mató a nadie».

Haciendo referencia a la canción de la adaptación cinematográfica de 2013 de la novela de F. Scott Fitzgerald.

De Mar-a-lago hunger games: a little party never killed nobody pic.twitter.com/NsXYjlyNul — Maggie Reed (@mermaidmamamags) November 3, 2025

Años 20´s

Se vio a los invitados vestidos con atuendos de los años 20 y había anfitriones con atuendos de la época de las flappers recibiendo a los invitados.

Entre ellos se encontraban el Secretario de Estado Marco Rubio, Ivanka y Tiffany Trump, y el esposo de Tiffany Trump, Michael Boulos.

Trump no hizo declaraciones cuando los periodistas estaban presentes en la sala.

La novela de Fitzgerald de 1925 ha sido celebrada durante años por los estudiosos de la literatura;

Por su representación de las divisiones de riqueza y clase que tuvieron lugar en el país durante la década de 1920.

Cierre gubernamental

Varios demócratas destacaron el simbolismo y criticaron al presidente por organizar la fiesta mientras continúa el cierre del gobierno.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, acusó a Trump de no preocuparse por los estadounidenses que podrían quedarse sin los beneficios del SNAP debido al cierre del gobierno.

Trump se enfrenta a un punto crítico en el cierre del gobierno y la suspensión del programa SNAP.

«Anoche, Trump dejó aún más claro que no le importa nadie más que él mismo y sus amigos ricos», dijo en un comunicado.

El senador de Connecticut, Chris Murphy, compartió una foto de la fiesta en sus redes sociales y comentó:

«La forma en que restriega su inhumanidad en la cara de los estadounidenses nunca deja de asombrarme».

Portavoz

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, desestimó las críticas, argumentando en un comunicado el sábado: «Estos demócratas están llenos de tonterías».

«El presidente Trump les ha pedido reiteradamente que hagan lo correcto y reabran el gobierno, algo que podrían hacer en cualquier momento», añadió.

Un juez federal de Rhode Island ordenó temporalmente el viernes al gobierno de Trump que mantuviera la financiación del programa SNAP, tras una demanda presentada por varios estados.

Otro juez de Boston dictaminó que el intento del gobierno de Trump de suspender la financiación del SNAP es ilegal, pero se negó a ordenar de inmediato que se reanudara la financiación del programa.

‘I reject the premise of the question!’



House @SpeakerJohnson snaps at reporter in defense of Trump’s Great Gatsby-themed Halloween Party, held on the eve of 42M Americans losing food assistance. pic.twitter.com/SKW3aEt84S — Alexander Willis (@ReporterWillis) November 4, 2025

Autoridad legal

Trump afirmó el viernes que los abogados de su administración no están seguros de tener la autoridad legal para pagar el programa SNAP…

…durante el cierre del gobierno y dijo que ha pedido aclaraciones a los tribunales a raíz de dos decisiones recientes.

«Si el Tribunal nos da la orientación legal apropiada, será un honor para mí proporcionar los fondos;

Tal como lo hice con los salarios de los militares y las fuerzas del orden», dijo Trump en una publicación en redes sociales.