La violencia no es la solución: Papa León XIV

Exhorta al diálogo entre EE.UU. y Venezuela, y a «trabajar juntos por justicia para todos los pueblos» en Oriente Medio

Regeneración, 4 de noviembre 2025– «Diálogo» entre Estados Unidos y Venezuela, «justicia para todos los pueblos» en Oriente Medio, invitación al respeto de los «derechos espirituales» de los migrantes detenidos en Estados Unidos, preocupación por los muertos en el trabajo.

Entrevista

Así se expresó el Papa León XIV a las puertas de su residencia en Castel Gandolfo, respondiendo a las preguntas de los periodistas a las puertas de Villa Barberini.

Al salir por la puerta poco antes de las 20:00, tras un rápido saludo a la gente en la calle, el Papa se detiene ante los micrófonos y las cámaras;

En primer lugar, recuerda la fiesta de las Fuerzas Armadas que se celebra hoy en Italia: «¡Felicidades! Un país tiene derecho a tener militares para defender la paz, para construir la paz».

Venezuela

Partiendo de esta premisa, el Pontífice observa con preocupación las «tensiones» de estos días frente a las costas de Venezuela.

Entre la lucha contra el narcotráfico y el despliegue de los marines estadounidenses en el Caribe, con la amenaza latente de una «guerra fría».

«Creo que con la violencia no ganamos», afirma el Papa, explicando que unos minutos antes había leído una noticia sobre un mayor acercamiento de buques de guerra a la costa de Venezuela.

«Lo que hay que hacer es buscar el diálogo, buscar una forma justa de encontrar soluciones a los problemas que puedan existir en algún país».

Paz en Oriente Medio

La mirada se desplaza luego a Oriente Medio, con la tregua puesta en peligro por los nuevos ataques israelíes en Gaza.

Se añade la provocación de hoy de los colonos en la Explanada de las Mezquitas y el asalto a algunas aldeas en Cisjordania.

La tregua «es muy frágil», afirma León XIV, expresando sin embargo una opinión positiva en el sentido de que:

«Al menos la primera fase del acuerdo de paz (el firmado el pasado 10 de octubre) sigue adelante».

Ahora, sin embargo, subraya el Papa, «hay que buscar la manera de pasar a la segunda fase, ver el tema del gobierno, cómo se pueden garantizar los derechos de todos los pueblos».

«La cuestión de Cisjordania y los colonos es realmente compleja: Israel dice una cosa y luego, a veces, hace otra», destaca.

Es necesario «intentar trabajar juntos por la justicia para todos los pueblos».

Migrantes en Estados Unidos

Al Papa León también se le hizo una pregunta sobre Chicago, su ciudad natal, donde las autoridades han prohibido a los sacerdotes católicos dar la comunión a los migrantes detenidos.

Asked about authorities in Chicago banning Catholic priests from ministering and give Holy Communion to migrants detained by ICE, Pope Leo XIV says: "In terms of what's happening and many people have lived for years and years and years never causing problems, have been deeply…

En primer lugar, el Pontífice recuerda que «el papel de la Iglesia es predicar el Evangelio».

A este respecto, recuerda el Evangelio de Mateo, capítulo 25, «en el que Jesús dice muy claramente:

Al final del mundo se nos preguntará: ¿Cómo habéis acogido al extranjero? ¿Lo habéis acogido y recibido o no?».

«Creo que hay que reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo», subraya León XIV.

«Muchas personas que han vivido durante años y años sin causar nunca problemas se han visto profundamente afectadas por lo que está sucediendo en este momento».

Por lo tanto, se invita a tener en cuenta también los derechos espirituales de las personas que han sido detenidas:

«Sin duda, invitaría a las autoridades a permitir que los agentes pastorales se ocupen de las necesidades de estas personas.

Muchas veces han estado separadas de sus familias durante mucho tiempo, nadie sabe lo que está pasando… pero sus necesidades espirituales deben ser respetadas».

El trabajo, un derecho humano

En la breve entrevista con los periodistas no falta un comentario sobre el tema del trabajo;

En vista del próximo Jubileo del Mundo del Trabajo y a la luz de los numerosos casos de muertes de trabajadores en Italia;

Entre los que destaca el del obrero de 66 años que perdió la vida en el derrumbe de la Torre dei Conti en Roma.

«La voz de la Iglesia está a favor de los derechos. Creemos que realmente debemos trabajar todos juntos.

Es un derecho del ser humano tener un trabajo digno, en el que también pueda ganar dinero para el bien de su familia», dice el Papa.

Reitera su preocupación por la seguridad y afirma que la celebración del Jubileo también quiere «dar un poco de esperanza…

…e intentar unir fuerzas para encontrar soluciones y no solo comentar los problemas».

El caso Rupnik

Por último, antes de despedirse y regresar al Vaticano, una última pregunta sobre el ex jesuita Marko Ivan Rupnik;

Pope Leo XIV asked alleged victims of Father Marko Rupnik to have patience as a trial on the priest’s alleged abuse begins at the Vatican.

“A new trial has recently begun, judges were appointed. And processes for justice take a long time. I know it’s very difficult for the… pic.twitter.com/jcnT4Dc2Zr — EWTN News (@EWTNews) November 4, 2025

Acusado de abusos por algunas religiosas, cuyo caso es objeto de un proceso en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

En particular, se le plantea al Papa la cuestión de las obras de arte de Rupnik, conocido artista y mosaiquista…

…que aún se encuentran en varios lugares sagrados, algunas de las cuales han sido cubiertas tras las peticiones y protestas de las víctimas.

«Ciertamente, en muchos lugares, precisamente por la necesidad de ser sensibles con quienes han denunciado haber sido víctimas;

Las obras de arte han sido cubiertas, las obras de arte han sido retiradas de los sitios web.

Por lo tanto, esta cuestión es sin duda algo de lo que somos conscientes», responde León XIV.

A continuación, recuerda que «recientemente se ha iniciado un nuevo proceso» contra el ex jesuita:

«Se han nombrado los jueces y los procesos judiciales requieren mucho tiempo. Sé que es muy difícil para las víctimas pedirles que sean pacientes.

Pero la Iglesia debe respetar los derechos de todas las personas.

Asked on his opinion on what should done with Marko Rupnik's artwork, Pope Leo XIV says: "Certainly in many places, precisely because of the need to be sensitive to those who have presented cases of being victims, the artwork has been covered up, artwork has been removed from…

El principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario también se aplica en la Iglesia.

Y esperamos que este proceso que acaba de comenzar pueda aportar claridad y justicia a todas las personas involucradas».