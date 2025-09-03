Perú: Betssy Chávez, exministra de Castillo, al borde de la muerte

Betssy Chávez en huelga de hambre seca. Diez días sin comer ni beber. Trasladada de urgencia a un hospital. Dictadura de Perú responsable

Regeneración, 2 de septiembre de 2025. Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú, libra una batalla. Está en una huelga de hambre seca. Lleva diez días sin comer ni beber.

Además, trasladada de urgencia a un hospital. Su abogado denunció que la «dictadura es responsable de su vida».

Perú

#AHORA #BetssyChávez ingresa de emergencia al hospital María Auxiliadora, su salud se resquebraja… #DinaBoluarte será la única responsable de lo que le pase. Ella sigue en huelga de hambre exigiendo su traslado. pic.twitter.com/ot2spA1OrN — Lia Valderrama (@LiaValderrama) September 1, 2025

Chávez está acusada de rebelión y conspiración. Su vida está en riesgo. El informe del Hospital María Auxiliadora es contundente. «Betssy Chávez está en riesgo de vida», aseguró su abogado.

«Llegó con desnutrición por inanición y el corazón debilitado». Un testamento dejado por Chávez rechaza cualquier reanimación.

Es una medida extrema ante lo que denuncia como malos tratos en la prisión.

Chávez está en prisión. Es acusada de un fallido golpe de Estado. El intento fue encabezado por el expresidente Pedro Castillo en 2022.

Además, la exministra enfrenta una pena de 25 a 34 años de cárcel. Su abogado ha presentado un hábeas corpus. Busca anular la prisión preventiva.

Dice que su cliente es víctima de persecución política. La huelga es una medida de presión. Denuncia presuntos malos tratos en la cárcel.

🇵🇪🚨 El informe del Hospital María Auxiliadora revela que Betssy Chávez está en riesgo de vida. Llegó con desnutrición por inanición y el corazón debilitado (bradicardia) tras 10 días de huelga de hambre



El INPE calla y se niega a responder ante esta situación extrema.… pic.twitter.com/IgbiIF3voA — Raúl Noblecilla Olaechea (@raul_olaechea) September 1, 2025

Cárcel

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tiene otra versión. Dijo que su traslado fue «por indicación médica y como medida de prevención».

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos respalda a Chávez.

Pedro Castillo le ha pedido que detenga la huelga. «Al pueblo no le defiende poniendo un cuerpo inerte», dijo Castillo.

La defensa de Chávez presentó un habeas corpus. Buscan anular su prisión preventiva. Afirman que hubo irregularidades en el proceso. La exministra enfrenta una condena de hasta 34 años.

E incluso se indica en redes que su lucha por la libertad es ahora una batalla por la vida.

🚨Exigimos salvar la vida de Betssy Chávez!



Necesitamos saber YA la verdad de su situación.



Y dónde está la COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Callan, mienten y se ponen del lado de la dictadura.



La historia no perdonará tanta traición! ✊🇵🇪 pic.twitter.com/qRennkV4Zt — Raúl Noblecilla Olaechea (@raul_olaechea) September 1, 2025

Sin embargo, un informe médico revela su estado. Tiene desnutrición severa. Sufre de bradicardia (corazón debilitado). La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo están al tanto.

Además, su abogado, Raúl Noblecilla, acusa al INPE de ocultar información. Afirma que el gobierno es responsable de su vida.

El Tribunal Constitucional debe decidir sobre su hábeas corpus. La Defensoría del Pueblo también se ha involucrado. Busca garantizar los derechos de la exministra. Es una lucha por la libertad.