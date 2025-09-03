Fin a privilegios para ministros en la SCJN

Ministros de Suprema Corte al ISSSTE. Con la medida se podrá ahorrar 800 millones de pesos al año: Hugo Aguilar Ortiz

Regeneración, 2 de septiembre 2025– Los ministros ganarán menos que la presidenta de México y se atenderán en el ISSSTE.

En la sesión de instalación, el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, anunció el fin de privilegios salariales y prestaciones exclusivas.

También informó que todos los integrantes electos percibirán un salario inferior al de la titular del Ejecutivo federal.

“Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias…«

#NoticiasPJF | Así fue la apertura de las puertas de la @SCJN, donde el Ministro Hugo Aguilar Ortiz destacó que la #Corte estará abierta para quienes exigen justicia. pic.twitter.com/IqGu80XE6L — JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) September 3, 2025

… para que todos los juzgadores ganemos menos que la Presidenta de la República conforme al artículo 127 de la Constitución General”, declaró.

Nueva etapa

Con esta medida, la Corte inicia una etapa de transformación y ajuste al mandato de austeridad constitucional.

Aguilar Ortiz dijo que se solicitará una revisión de las remuneraciones que reciben ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución.

El defensor de los derechos indígenas y exasesor zapatista, es el primer presidente de la Suprema Corte de México elegido por votación popular.

Asimismo, puntualizó sobre los niveles de estos haberes:

“De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora, hemos podido constatar que perciben salarios de entre 205 y 385,000 pesos mensuales”, aseveró.

Eliminación de prestaciones

Otro de los anuncios de la jornada fue la eliminación de las prestaciones exclusivas en el Poder Judicial.

Informó que los ministros que integran la nueva SCJN han acordado solicitar al órgano de administración judicial la eliminación de seguros.

Esto comprende el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de terminación de jubilación anticipada.

“Todos nosotros nos someteremos a los servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”, dijo ante el pleno.

📸 Arranca la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ministras y ministros inician trabajos con una visión plural, democrática e incluyente. #NuevaSCJN ⚖️ pic.twitter.com/bxmU8vPsD8 — Suprema Corte (@SCJN) September 2, 2025

El magistrado detalló que la eliminación de apoyos permitirá alcanzar ahorros. “Tomando esta medida podremos ahorrar un monto del orden de los 800 millones de pesos al año”.

Etapa nueva para el Poder Judicial

Aguilar subrayó la legitimidad de la nueva integración de la SCJN, su estructura paritaria y la trascendencia de presidir la Corte como ministro indígena.

“La democratización del Poder Judicial le da mayor fortaleza, legitimidad y autonomía, asegurando la colaboración respetuosa y el equilibrio entre poderes”, afirmó.

Un indígena en la corte

Más tarde recalcó: “Tenemos una Suprema Corte electa por el pueblo, integrada con paridad de género e incluso con una integración mayoritaria de mujeres.

Asimismo, un indígena se integra a la Corte y la preside, lo que constituye por sí mismo un acto de auténtica justicia”.

“Estaremos abiertos a escuchar a las víctimas, a recibir propuestas de la sociedad civil, y a dialogar con los pueblos indígenas y afromexicanos».

Autonomía

El bastón de mando simboliza justicia, guía, diálogo y servicio al pueblo. También representa la profunda diversidad que define a México. Hoy, la #NuevaSCJN tiene el compromiso de todas y todos: una Suprema Corte que escuche, proteja y represente a cada sector de la sociedad por… pic.twitter.com/u8glCTNVd8 — Suprema Corte (@SCJN) September 2, 2025

Afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantendrá una relación de diálogo y colaboración institucional con el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Subrayó que esta cooperación estará siempre sustentada en la independencia absoluta del Poder Judicial.

“México es una nación diversa y esa diversidad por fin estará presente en la Casa de la Justicia Constitucional”.

Carta magna

Afirmó la centralidad de la Carta Magna: “La Constitución será nuestra espada y nuestro escudo”.

Aguilar Ortiz exhortó a las ministras, ministros, juezas, jueces y personal a mantener vocación de servicio, ética y disciplina institucional durante esta etapa.

Pidió asumir el compromiso colectivo con la Constitución, y recalcó la importancia de actuar con unidad y responsabilidad para fortalecer la justicia en México.

Nadie quedará fuera

La jornada solemne cerró con una consigna: “Que quede claro, en esta nueva etapa nadie quedará fuera, nadie será olvidado, nadie se quedará sin justicia”.

Al cierre de su discurso, Hugo Aguilar Ortiz lanzó varias expresiones de júbilo dedicadas a la Constitución, a la justicia y al pueblo de México.

Finalizó pronunciando: “Que viva la Constitución, que viva la justicia, que viva el pueblo de México. ¡Viva México!”.