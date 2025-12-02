Pesar: Fallece Margarita Molina, solidaridad con Jefa Clara

Fallece madre de la Jefa Clara Brugada. Pueblo capitalino y Sheinbaum extienden condolencias. Origen humilde y gran legado

Regeneración, 2 de diciembre de 2025.– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, enfrenta un profundo duelo familiar. Murió su madre, Margarita Molina Ríos, a la edad de 96 años. Aunque no era figura pública, su apoyo fue crucial en la trayectoria de Brugada.

La mandataria capitalina suspendió su agenda oficial debido al fallecimiento. Canceló su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025. Estaba programada una conversación sobre liderazgo junto a Sabina Berman. La familia atraviesa un periodo de duelo íntimo y reserva absoluta.

En la FIL Pensamiento 2025 se abrirá un diálogo imprescindible entre @ClaraBrugadaM , #JefaDeGobierno de la Ciudad de México, y @sabinaberman , una de las voces más agudas del pensamiento contemporáneo. Juntas abordarán cómo imaginar y ejercer un poder distinto: un feminismo que… pic.twitter.com/IDlAMBdbVx — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) December 1, 2025

Solidaridad de la Administración y de Sheinbaum

La administración capitalina extendió de inmediato sus condolencias oficiales. Diversos funcionarios manifestaron su solidaridad con la Jefa Clara Brugada. La exmandataria capitalina Claudia Sheinbaum expresó también su pesar público. Sheinbaum rememoró el pésame y apoyo a la familia Brugada Molina.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México lamenta el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de nuestra Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.



Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la Jefa de Gobierno y a su familia, deseándoles fortaleza y… pic.twitter.com/rwzUgibprv — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) December 1, 2025

Origen de una Historia de Lucha

Margarita Molina y su esposo, Roberto Brugada, formaron una familia de trabajo constante. Él era originario de Guerrero y ella, de Chiapas, en el sur del país. Se conocieron y casaron en la Ciudad de México a finales de los años 50.

Su historia refleja la migración y movilidad social de miles de familias. La pareja tuvo tres hijos: Roberto, María de Lourdes y la más joven, Clara Marina. Tras la muerte de su padre, a los 15 años de Clara, la familia se mudó a Chiapas.

Clara permaneció junto a su madre en San Cristóbal de las Casas un tiempo. Allí se consolidó el fuerte vínculo emocional y moral entre madre e hija. Brugada reconoció varias veces el papel fundamental de su madre en su formación política.