Trump indulta a Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico

Según testimonios, Hernández se jactó de «meter las drogas por las narices de los gringos». El indulto genera polémica para Trump

Regeneración, 2 de diciembre 2025– Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado en Estados Unidos por narcotráfico, quedó en libertad tras recibir un perdón total del presidente estadounidense Donald Trump, de acuerdo con los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP).

👀¡Expresidente hondureño sale de prisión de EE.UU!🇺🇸



El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump, informó su esposa este martes.… pic.twitter.com/rZekvOLPkS — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) December 2, 2025

Indulto

La base del BOP señala que Hernández, de 57 años, salió de la prisión federal de Hazelton, Pensilvania, el 1 de diciembre.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial sobre su ubicación actual o los pasos jurídicos posteriores.

Juan Orlando Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos.

En marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión, más cinco años de libertad condicional y una multa de 8 millones de dólares.

Enfrentaba tres cargos relacionados con narcotráfico y armas.

El indulto ocurrió después de que Trump aseguró que el Gobierno del expresidente Joe Biden “tendió una trampa” al exmandatario hondureño, quien gobernó entre 2014 y 2022.

«Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida”, valoró Trump sobre el caso de Hernández.

Cuestionamientos

La decisión despertó cuestionamientos de diversos sectores por el impacto que podría tener en la lucha contra el narcotráfico.

Mientras tanto, defensores señalaron presuntas irregularidades en el juicio.

Según Axios, Hernández había solicitado el indulto mediante una carta en la que elogió al presidente estadounidense y destacó la cooperación bilateral durante su primer mandato.

En la misiva, de acuerdo con el medio, trató a Trump de “Su excelencia”, y el perdón también pudo verse influido por una “persistente campaña de cabildeo” encabezada por Roger Stone.

La esposa

La esposa del exmandatario, Ana García, confirmó que “volvió a ser un hombre libre” y agradeció públicamente a Trump por el perdón presidencial.

«Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos.

Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre.

Gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió en X.

Regreso de la derecha

El indulto coincidió con un momento decisivo en Honduras por el recuento de votos tras las elecciones generales.

Los candidatos conservadores Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, encabezaron el escrutinio preliminar.

Con un margen estrecho que abrió la posibilidad de un regreso de la derecha hondureña al poder.

La contienda estuvo marcada además por el apoyo explícito de Trump a Asfura.

Lo definió como el “único verdadero amigo de la libertad en Honduras”, y dijo estar dispuesto a “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.

Además de enfrentar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Demócratas

El indulto a Hernández también generó fuertes críticas de legisladores hispanos del Partido Demócrata.

Cuestionaron los bombardeos ordenados por Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe.

Señalando que existe una contradicción entre esa estrategia y la liberación del exmandatario.

El senador Alex Padilla afirmó en X:

«Mientras Pete Hegseth está ilegalmente bombardeando botes y matando a docenas de personas en el Caribe por presunto narcotráfico…

…Donald Trump está perdonando a un notorio y convicto narcotraficante, Juan Orlando Hernández. Hipocresía deshonrosa”.

Otros legisladores como Joaquín Castro recordaron que el Departamento de Justicia estimó que Hernández ayudó a introducir 4,500 millones de dosis de cocaína a Estados Unidos.

E incluso enfrentó acusaciones de haber recibido dinero de Joaquín “El Chapo” Guzmán para financiar fraudes electorales.

Nydia Velázquez señaló: Trump alega que combate las drogas mediante sus ejecuciones extrajudiciales en el Caribe.

Pero ahora quiere perdonar a Juan Orlando Hernández, un expresidente declarado culpable de traficar cantidades masivas de cocaína a nuestro país”.

Hernández

Hernández formó parte de un grupo de personas investigadas por la Agencia Antidrogas (DEA) desde el año 2013, en el que fue electo.

Se le dio seguimiento por actividades “relacionadas con la importación de cocaína a Estados Unidos”.

El documento fue hecho público dentro del caso contra el hermano del expresidente, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández Alvarado.

‘Tony’ fue condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con el tráfico de cocaína a Estados Unidos.

Testimonio

Un testigo colaborador de la fiscalía estadounidense, identificado como Giovanny Fuentes Ramírez (un narcotraficante), reveló una conversación que tuvo con Hernández.

Según el testimonio, el propio Hernández, se jactó de que iban a «meter las drogas por las narices de los gringos» (o «a inundar Estados Unidos con cocaína»).

Esta afirmación se repitió, tanto en el juicio contra Tony Hernández en marzo de 2021, como en el juicio contra Juan Orlando Hernández en 2024.