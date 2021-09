Pescador atrapa una langosta azul, especie única en el mundo

Regeneración 17 septiembre 2021. El pescador Tom Lambourn de 25 años originario de Newlyn descubrió una langosta azul extremadamente rara en la costa de Cornualles en Inglaterra.

De acuerdo con el pescador se encontraba frente a la ciudad costera de Penzance cuando capturó el colorido crustáceo de un metro de largo.

Posteriormente fotografió a la rara especie antes de devolverla al mar pues nunca había visto una de ese color.

«Esta fue sólo mi segunda temporada de pesca, así que creo que tuve mucha suerte. La medí y no tenía el tamaño adecuado, así que nunca pensé en quedármela», contó al diario Daily Mail.

He is well fed ! https://t.co/CN6wX9dtQA

— Tom Lambourn (@LambournTom) August 24, 2021