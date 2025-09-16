Peso al Grito de Independencia a 18.36 por dólar

Peso mexicano: Mejor nivel desde julio 23 de 2024. Hila 7 sesiones con ganancias. Bolsa Mexicana de Valores supera 62 mil puntos por 1a vez

Regeneración, 15 de septiembre de 2025. En redes destacan que el peso mexicano ligó su séptima jornada consecutiva de ganancias.

Y es que se apreció 0.48 por ciento u 8.79 centavos, con respecto a su cierre anterior.

Con ello, el tipo de cambio se colocó en 18.36 pesos por dólar, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Por su parte, el dólar se vende en 18.84 pesos por billete verde en ventanillas bancarias, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

Peso

Diarios como El Financiero señalan índice dólar (dxy) a la baja. El instrumento se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una 6 divisas de economías desarrolladas.

De igual manera el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cedió 0.29 por ciento en las mil 194.87 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del Mbono a 10 años, en México, se coloca en una tasa de 8.56 por ciento,

Otras divisas que también avanzaron fueron el rublo ruso con 1.33%, real brasileño 0.72%, forínt húngaro 0.67%, won surcoreano 0.53%, zloty polaco 0.41%.

Y, peso chileno 0.34 %, corona checa 0.33%, lira turca 0.31%, rand sudafricano 0.24%, por mencionar algunas.

Subrayado

Por otra parte, Forbes indica que el peso de nuevo en su mejor nivel en más de un año, esto es desde el 23 de julio de 2024 e hila siete sesiones con ganancias.

Así el portal subraya que el peso avanzó nuevamente a niveles no vistos en más de un año, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores(BMV) superó por primera vez en su historia los 62 mil puntos.

Esto es, animados por expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reducirá su tasa de interés de referencia en su decisión de esta semana.

El peso cerró en 18.3604 unidades por dólar, su mejor nivel desde el 23 de julio del año pasado (18.1690), según datos de Banxico.

Reafirmando que la moneda mexicana se apreció 0.48% e hiló siete sesiones con ganancias.

El jueves y viernes el peso ya había alcanzado sus mejores niveles desde mediados de julio del año pasado.