Inicia registro de Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria

Registro para alumnos de secundaria pública de México, de reciente ingreso y también de 2º y 3º no inscritos: Beca Rita Cetina

Regeneración, 15 de septiembre de 2025. En redes destacan que inicia registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria y es que se trata de una beca universal, cuyo trámite es en línea.

Misma como se indica dirigido a las y los estudiantes que ingresaron a secundaria pública en el actual ciclo escolar 2025-2026.

Así como también para alumnos y alumnas de 2° y 3er grado que aún no tengan la beca.

Beca

El periodo estará abierto hasta el 30 de septiembre en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx.

¡YA ABRIÓ el registro de la BECA “Rita Cetina” para secundaria! ✏️📚 pic.twitter.com/NVXdTLPppR — Julieta Ramírez (@JulietaRamirezP) September 15, 2025

Al tiempo que se destaca que esta beca, impulsada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca garantizar que ningún adolescente abandone sus estudios por falta de recursos.

En esta etapa se entrega a quienes cursan secundaria y durante 2026 se integrarán también a las y los alumnos de primarias públicas.

El registro en línea debe realizarse por madres, padres o tutores.

Para hacer el trámite hay que tener a la mano una identificación oficial, comprobante de domicilio y la CURP de quien hace el registro y de la o el estudiantes.

Además, identificarse con la Llave MX, registrarse como madre, padre o tutor y, posteriormente, dar de alta a las y los estudiantes.

Datos

Por otra parte, se destaca que la Beca Rita Cetina otorga mil 900 pesos bimestrales a cada familia que tenga a una alumna o alumno de secundaria.

En caso de que las familias tengan a más de una hija o hijo en este nivel, se apoyará con 700 pesos adicionales por cada uno.

Hoy no sólo gritamos ¡#VivaMéxico!, también gritamos: 📣 ¡Ya inició el registro para la Beca #RitaCetina! 📚✨



Recuerda que al ser estudiante de ingreso a 1° de #secundaria, tienes derecho a obtener este apoyo económico. 🎒🪙



Ingresa a: https://t.co/n8SIdixiLf pic.twitter.com/0wU0MaBona — SEP México (@SEP_mx) September 15, 2025

Con este nuevo Programa para el Bienestar, el Gobierno de México reafirma que la educación es un derecho y no un privilegio.

Registrar a las y los jóvenes es más que un trámite: es un paso firme hacia un país más justo, donde nadie se quede atrás y donde la educación sea la llave que abra un futuro mejor para todas y todos.

Rita

Cabe destacar que Rita Cetina nació el 22 de mayo de 1846 en Mérida, Yucatán; fue una maestra, poetisa y gestora literaria, una mujer que sentó las bases para la emancipación femenina en el México del siglo XIX.

Su labor se centró en la enseñanza a niñas y jóvenes de Yucatán en la gestión, edición y redacción de proyectos literarios que impulsaron a más mujeres a ser parte del mundo letrado, el cual era dominio de puros hombres.

El 4 de junio de 1870, Rita fundó, con otras mujeres meridenses, la sociedad literaria y de beneficencia llamada “La siempre viva”.

Con la cual publicaban una revista y conformaron también un círculo científico.

A través de ese proyecto, fue posible la creación de una escuela primaria para niñas de escasos recursos, en la cual Rita inició su labor magisterial y también fue directora de esta escuela.

Las materias que daban en esa escuela eran elementales como lectura, gramática y geografía, pero también incluyeron asignaturas de bellas artes y aritmética.

Así, constituyeron una de las currículas más amplias e innovadoras de educación para mujeres en todo México.

Al incluir esos conocimientos, Rita Cetina y sus compañeras buscaban que la mujer no sólo se instruyera como el alma del lugar, sino que fueran mujeres curiosas por la ciencia y la razón.

Después de su experiencia en “La siempre viva”, Rita se desempeñó como maestra y directora del Instituto Literario de Niñas, el cual fue la primera Escuela Normal de Mérida.

En esta institución, impulsó la profesionalización de las alumnas para que se convirtieran en profesoras. Este instituto fue cuna del feminismo mexicano.

El 11 de octubre de 1908, Rita Cetina Gutiérrez murió a causa de una enfermedad en Mérida, Yucatán.