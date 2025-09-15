Segundo ataque estadounidense a barco venezolano

El presidente de Estados Unidos dice que tres hombres murieron en el ataque y agregó que ocurrió en aguas internacionales

Regeneración, 15 de septiembre 2025– Donald Trump dijo que Estados Unidos había llevado a cabo un ataque contra un segundo barco venezolano y mató a tres presuntos terroristas que, según él, transportaban drogas, ampliando la guerra de su administración contra los cárteles de la droga.

Trump ofreció pocos detalles sobre el ataque, afirmando en una publicación en redes sociales que la acción fue por orden suya.

Había ocurrido esa misma mañana. La publicación iba acompañada de un video que mostraba el barco, que parecía estar parado, estallando en una bola de fuego.

💥🇺🇸🇻🇪 The USAF struck a boat that was allegedly transporting drugs from Venezuela.



❗President Trump posted a video of the attack on his TRUTH page. pic.twitter.com/jh3NQrwZPq — molo.osint (@MoloWarMonitor) September 15, 2025

“El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales…

…(¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A LOS ESTADOUNIDENSES!) con destino a Estados Unidos”, escribió Trump en Truth Social.

El anuncio de Trump sobre el ataque pareció estar redactado de manera tal que sugería que había una base legal válida para el ataque.

Un tema que se convirtió en fuente de críticas en Washington después de la operación contra el primer supuesto barco narcotraficante venezolano a principios de este mes, en el que murieron 11 personas.

La administración informó al Congreso la semana pasada que el primer ataque fue legal bajo los poderes del artículo 2 del presidente.

FAFO 🚨U.S. military just destroyed a Venezuelan drug boat in the Southern Caribbean. President Trump said it was operated by 11 Tren de Aragua narco-terrorists. Secretary of State Rubio confirmed the strike was lethal and targeted. pic.twitter.com/OSxMTLXwwH — April Color (@ColorApril) September 2, 2025

Esto es, porque involucraba un barco conectado a la pandilla Tren de Aragua , a la que Trump designó como una organización terrorista extranjera.

La administración ha proporcionado poca evidencia de que el primer barco transportaba drogas ilegales.

Solo han afirmado que rastrearon las drogas que se cargaban en el barco para ser distribuidas en los Estados Unidos.

Declaraciones

Cuando se le preguntó sobre ese primer ataque y las afirmaciones de que se trataba de un barco pesquero, Trump respondió a preguntas:

«Vieron las bolsas blancas. Es una tontería. Así que lo sabíamos incluso antes de que partieran.

Sabíamos exactamente dónde estaba ese barco, de dónde venía, de dónde venían las drogas y hacia dónde se dirigía».

Trump pareció estar preparando preventivamente el terreno para hacer la misma reclamación legal del Artículo II para ordenar un ataque con misiles contra el segundo barco.

El último ataque se produce mientras Estados Unidos continúa con un masivo despliegue de fuerzas en torno a Venezuela.

Durante el fin de semana, cinco aviones de combate F-35 llegaron a Puerto Rico para unirse a media docena de destructores de la Armada estadounidense.

La intención era apoyar a los activos que, según el gobierno, se habían desplegado para interrumpir el flujo de drogas ilegales.

Trump dudó sobre si Estados Unidos realizaría operaciones dentro de Venezuela contra los cárteles de la droga.

También evadió una pregunta sobre Maduro que acusó a Trump de actuar ilegalmente. «Lo ilegal son las drogas que estaban en el barco», dijo.