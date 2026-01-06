Petroleras niegan ser consultadas por Trump sobre Venezuela

Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron dijeron no tener avisos ni antes ni después de la detención del presidente Maduro en Venezuela

Regeneración,6 de enero 2026– Petroleras de EE.UU. negaron ser consultadas por la administración Trump sobre Venezuela antes o después del secuestro del presidente Maduro, ocurrido el pasado 3 de enero, según informaron cuatro ejecutivos de la industria que conocen el asunto.

No hubo informes

De acuerdo con las fuentes, Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron Corp no fueron informadas de antemano sobre la operación.

También dijeron que no tuvieron conversaciones con la Casa Blanca respecto a proyectos de inversión en Venezuela tras la detención del presidente.

Sin embargo, mencionaron que se han programado reuniones con la administración estadounidense para esta semana.

Las afirmaciones de los ejecutivos son opuestas a lo que declaró Donald Trump.

El domingo, mientras viajaba en el Air Force One, Trump declaró haber hablado con las empresas petroleras estadounidenses «antes y después» de la detención.

Esto, según el mandatario, habría sido en relación con posibles inversiones en el país sudamericano.

Aclaración

“Ninguno de los representantes de esas tres empresas ha tenido charlas con la Casa Blanca sobre operar en Venezuela, antes o después de la detención, hasta ahora”, dijo una de las fuentes el lunes.

Las otras tres fuentes confirmaron que las compañías no estaban al tanto de la operación antes de que ocurriera.

Y que no discutieron con el gobierno estadounidense sobre inversiones en Venezuela hasta el domingo, tras los acontecimientos.

Las versiones discrepantes indican que revitalizar la industria petrolera en Venezuela será un reto complicado.

Inversiones

Trump ha afirmado que las compañías petroleras estadounidenses estarían dispuestas a invertir miles de millones de dólares.

No obstante, las fuentes indicaron que solo Exxon, ConocoPhillips y Chevron tienen la escala y la capacidad técnica necesarias para operar en los complejos yacimientos del país.

Las fuentes pidieron permanecer en el anonimato debido a la naturaleza delicada del tema.

Hasta la fecha, la Casa Blanca no ha respondido a solicitudes de comentarios, y Exxon, Chevron y ConocoPhillips tampoco han emitido declaraciones oficiales.

Chevron

En la actualidad, Chevron es la única gran compañía petrolera estadounidense presente en Venezuela.

Produce crudo pesado que se utiliza en refinerías de la Costa del Golfo de México y otras áreas.

La compañía exporta aproximadamente 150 mil barriles al día desde el país sudamericano.

En comparación, Exxon Mobil y ConocoPhillips tienen antecedentes problemáticos en Venezuela.

Nacionalización

Esto se debe a que sus proyectos fueron nacionalizados en 1976 parcialmente, y totalmente hace cerca de dos décadas durante la administración del expresidente Hugo Chávez.

Conoco ha exigido miles de millones de dólares en compensación, mientras que Exxon estuvo envuelta en largos procesos de arbitraje después de dejar el país en 2007.

“No creo que veamos a ninguna otra compañía diferente a Chevron, que ya se encuentra operando allí, comprometerse a desarrollar este recurso”, expresó uno de los ejecutivos.