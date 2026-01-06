Trump: Administraremos Venezuela hasta una «transición segura»

Trump, afirmó que EE.UU. «administrará» Venezuela hasta lograr una «transición segura». Empresas entrarían a explotar petróleo
Regeneración, 5 de enero 2026– El presidente Donald Trump dio declaraciones tras el ataque del sábado contra Caracas, Venezuela, después de anunciar que fuerzas estadounidenses habían capturado y sacado del país al presidente Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
Transición
Trump subrayó la presencia de su país en Venezuela hasta que «podamos hacer una transición segura, apropiada y juiciosa».
El magnate describió la operación militar estadounidense que resultó en la captura de Maduro y Flores como «extraordinaria».
Trump llevó a cabo una conferencia de prensa junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
En la misma, aseguró que no hubo bajas entre los soldados estadounidenses que participaron en la operación.
Segundo ataque
Además, antes de finalizar, advirtió que EE. UU. estaba «preparado» para realizar un segundo ataque en Venezuela que podría ser «mucho mayor» si fuera necesario.
El presidente no descartó el envío de tropas estadounidenses al territorio venezolano.
«No nos da miedo tener botas en el terreno», dijo y se jactó de que, de hecho, «tuvimos botas en el terreno anoche al más alto nivel».
También afirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, había tenido charlas recientemente con el secretario de Estado de EE. UU. , Marco Rubio.
Delcy Rodriguez
«Vamos a hacer lo que necesiten», supuestamente habría dicho Rodríguez a Rubio, según Trump.
Respecto a la transición del poder tras la captura de Maduro, el presidente se preguntó:
«¿Quién se hará cargo? Por ahora, no hay nadie; hay una vicepresidenta que fue designada por Maduro; fue juramentada como presidenta hace poco», en alusión a Delcy Rodríguez.
Esto contrasta con las declaraciones de la propia Rodríguez este sábado, quien denunció los ataques de EE. UU. y la captura de Maduro.
Gestión
Trump agregó que Washington se asegurará de que «el país sea gestionado correctamente» y respecto a quiénes ocuparán los cargos, comentó:
«Estamos designando a las personas ahora mismo» y anunciarán quiénes serán esas personas.
Cuando se le preguntó sobre el papel que podría tener la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, Trump pareció descartar que ella asuma el liderazgo del país.
Dijo que no había conversado con Machado y que sería «muy difícil» para ella convertirse en presidenta de Venezuela porque «no cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país».
Acusaciones
Trump enfatizó que Maduro dirige una red criminal conocida como el Cartel de los Soles, la cual se dedica a inundar a Estados Unidos con cocaína.
Por este delito, ahora que ha sido capturado, enfrentará cargos formales en un tribunal estadounidense.
El presidente destacó la importancia de los recursos petroleros de Venezuela.
Petróleo
Aseguró que las compañías estadounidenses resolverán los problemas de la infraestructura petrolera venezolana y «comenzarán a generar ingresos para el país».
En las semanas recientes, Trump lanzó una nueva serie de reproches hacia el gobierno bolivariano, al que señaló por «saquear» petróleo de Estados Unidos.
Altos miembros de su administración afirmaron que la industria del petróleo en Venezuela se formó gracias a la labor de Estados Unidos.
Algunos, como el asesor de seguridad nacional, Stephen Miller, han sugerido que ese petróleo pertenece a los Estados Unidos por su labor.
Amenaza a Rodriguez
Donald Trump hizo una clara advertencia a Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela.
Afirmo que podría enfrentar consecuencias “más severas” que las que enfrenta Nicolás Maduro si no cumple con lo que espera Estados Unidos.
Esto, después de la reciente captura del exmandatario venezolano y su juicio en Nueva York.
En una llamada telefónica con la revista The Atlantic, el presidente de Estados Unidos dijo que si Rodríguez no “hace lo correcto”, tendrá que pagar un “alto precio”.
Incluso más elevado que el de Maduro, quien comenzó su juicio en un tribunal federal estadounidense este lunes.
Esta declaración aumenta la presión de Washington sobre el futuro político en Venezuela tras la detención del exlíder chavista.