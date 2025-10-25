Piden sanción a Salinas Pliego por desacato judicial en EE.UU

Acreedores de TV Azteca piden sanción la Corte de Nueva York. Salinas Pliego les debe 580 millones de dólares

Regeneración, 24 de octubre de 2025.– Acreedores de TV Azteca solicitan sancionar a Ricardo Salinas Pliego. El empresario debe más de $580 millones de dólares a tenedores de bonos extranjeros.

La solicitud se presentó ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Buscan que el juez Paul G. Gardephe imponga una sanción por desacato. Argumentan que Salinas Pliego, controlador de Grupo Salinas, incumple órdenes judiciales.

Desacato a Órdenes de un Juez Neoyorquino

Así de original es la estrategia de Ricardo Salinas Pliego para atraer a la fachiza mexicana. pic.twitter.com/lNbTG4fLTb — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 24, 2025

De hecho, el juez Gardephe ya multó a Salinas Pliego con $21.047.378,90 dólares en octubre. Dicha multa fue por violar una orden previa del 22 de septiembre de 2024. La orden exigía a TV Azteca frenar litigios en tribunales mexicanos.

Asimismo, la empresa buscó la nulidad del aviso de vencimiento anticipado de la deuda. La televisora alegó fuerza mayor por la pandemia de COVID-19 para justificar el impago.

Sin embargo, un Tribunal Civil de la Ciudad de México revocó medidas cautelares. Esta acción obliga a la empresa a pagar la deuda de los más de $580 millones de dólares.

🚨 IZQUIERDAZOOO de 645 MDP de la Nueva @SCJN a Salinas Pliego



La Ministra @YasminEsquivel_ ayer tumbó proyecto que beneficiaba a la empresa Total Play al NO ACEPTAR UN AMPARO para dejar de pagar más 645 MDP en impuestos.



A disfrutar lo votado… pic.twitter.com/CY4REDoE9i — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 24, 2025

Los acreedores aseguran haber sufrido «daño irreparable» por el litigio fuera de Nueva York.

El contrato original estipulaba resolver cualquier controversia en cortes neoyorquinas.

Disputas Multimillonarias

El magnate mexicano debe al fisco más de $74 mil millones de pesos en impuestos. Esta deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se mantiene en litigio.

🚨 ADIÓS al voto de las mujeres



Para Salinas Pliego… pic.twitter.com/eWSXOr5UKB — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 24, 2025

Además, Salinas Pliego fue obligado a pagar una fianza de $25 millones de dólares en otro litigio con AT&T. Los conflictos financieros suman una enorme presión sobre el empresario.

Con semejante deudas y fraudes, ¿Ricardo Salinas Pliego seguirá pugnando por ser candidato a la presidencia de México?