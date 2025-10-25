Venezuela Denuncia Sabotaje de EE. UU. a Acuerdos Gasíferos

Que EE. UU. busca «perturbar» acuerdos gasíferos entre Venezuela y el Caribe para robar recursos energéticos, dice

Regeneración, 24 de octubre de 2025.– La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció interferencia de Estados Unidos.

Washington busca «perturbar» acuerdos de gas natural entre Venezuela y el Caribe.

Rodríguez alertó de «la amenaza guerrerista de Estados Unidos contra Venezuela».

La declaración ocurrió en la 27.ª Reunión Ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF). El encuentro se celebró en Doha, Catar, el pasado jueves 23 de octubre de 2025.

Vicepresidenta Delcy Rodríguez, denunció que Estados Unidos está interfiriendo en los acuerdos gasíferos que Venezuela mantiene con el Gobierno de Trinidad y Tobago@delcyrodriguezv "Marcos Rubio le está vendiendo pajaritos preñados a la primera ministra de Trinidad y Tobago". pic.twitter.com/aovWzW6glc — Luisito 🇻🇪❤️ (@LuisitoPSUV4F) October 22, 2025

Acuerdos Gasíferos

Así mismo, Estados Unidos mantiene despliegue militar en el Caribe por narcotráfico.

Rodríguez, también ministra de Hidrocarburos, señaló directamente a la Casa Blanca. «Buscan robar nuestros recursos de hidrocarburos, petróleo, gas», afirmó la funcionaria.

De hecho, el país norteamericano está «vendiendo fantasías» a un Gobierno caribeño. Pretenden «robarle el gas a Venezuela y entregárselo», sin citar la nación.

Además, se refirió al secretario de Estado, Marco Rubio, por ofrecer gas venezolano gratis.

La vicepresidenta alertó a la nueva primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Según Rodríguez, Rubio le está vendiendo fantasías a la funcionaria.

Venezuela tiene acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago para exportar el recurso. La economía trinitense depende en gran medida del suministro energético venezolano.

🇻🇪🇺🇸🇹🇹 #ÚltimaHora 🇹🇹🇺🇸🇻🇪



🔴 Delcy Rodríguez denunció que Marco Rubio le prometió a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, regalarle el gas venezolano.



🎥 VTV #Venezuela #EEUU #TrinidadyTobago pic.twitter.com/Uezdow2gg4 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) October 22, 2025

Estabilidad económica del caribe

Por consiguiente, cualquier obstáculo afectaría la estabilidad económica de la zona. Rodríguez recordó el fracaso del proyecto PETROCARIBE por las sanciones de Washington.

La Administración de Donald Trump revocó una licencia para explotar el yacimiento Dragón. La Compañía Nacional de Gas de Trinidad (NGC) operaría ese yacimiento en aguas venezolanas.

El proyecto Dragón quedó «muerto» tras años de retraso y sanciones, según la premier trinitense.

Por lo tanto, Venezuela defenderá el uso soberano de sus recursos energéticos. El país aboga por «el desarrollo compartido de los pueblos en relaciones de igualdad».

10- Essas petrolíferas perderam mercado para o Petrocaribe, que possuia preços e condições de trocas de petróleo por serviços mais vantajosas. Era bom para a Venezuela, para os caribenhos, MAS, péssimo para os EUA. O Petrocaribe é um dos motivos do ódio dos EUA contra Chavez🧶 pic.twitter.com/qvoEyr3ju8 — História com Palavrão 🇧🇷 (@damottaff) August 19, 2025

Estas compañías petroleras perdieron participación de mercado ante Petrocaribe, que ofrecía precios y condiciones más ventajosas para intercambiar petróleo por servicios.

Fue positivo para Venezuela y el Caribe, pero pésimo para Estados Unidos. Petrocaribe es una de las razones del odio de Estados Unidos hacia Chávez