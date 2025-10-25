Subasta de avionetas, yates y drones para programas sociales

29 y 30 de octubre subasta pública de bienes ilícitos en beneficio de la población. Recaudados hasta 100 millones por evento

Regeneración, 24 de octubre de 2025.– El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) anunció una nueva subasta.

El evento se denomina Subasta Presencial a Martillo, modalidad de competencia directa. Se realizará los días 29 y 30 de octubre de 2025 en la Ciudad de México.

Se subastarán 493 lotes de bienes muebles en total. Los lotes suman 46 mil 725 piezas y 658 mil 366.90 kilogramos de mercancía diversa.

En este video tutorial conocerás los pasos para participar en la Subasta Presencial a Martillo, es muy sencillo, ¡Participa!





Bienes de Lujo y Artículos Decomisados

Entre ellos, destacan activos incautados a grupos criminales y mercancía de aduanas. Se incluye una avioneta Beechcraft con matrícula XC-LQP y asientos de piel. También, un yate marca Atlantic con remolque, con precio inicial de $84,400 pesos.

En la sección de tecnología, se ofertarán 252 drones marca Axnen. El precio de salida de los drones es de $30,200 pesos el lote. Además, habrá audífonos inalámbricos con precio base de $244,200 pesos.

De igual manera, se subastarán 12 cajas de tarjetas coleccionables de fútbol Topps Museum Collection. Dicho lote incluye autógrafos y reliquias, con un precio inicial de $33,600 pesos.

Devolver al Pueblo lo Robado

El objetivo es claro: «devolver al pueblo lo robado». El INDEP busca reintegrar recursos al Estado mediante la venta pública de bienes ilícitos. Las ganancias se destinan a «programas sociales y proyectos comunitarios».

Cabe recordar que el INDEP sustituyó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Su misión es dar destino a los bienes incautados a favor del bienestar del pueblo de México.





El 29 y 30 de octubre de 2025 la Ciudad de México no solo será la sede de la Subasta INDEP a Martillo, será también ¡el epicentro de la emoción para ganar los mejores bienes!





«Los bienes ilícitos deben regresar en beneficio de la población», sostiene el Instituto. Finalmente, subastas exitosas han recaudado más de 100 millones de pesos en un evento.