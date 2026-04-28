Planta de moscas estériles en Chiapas lleva 75% de avance

Se dispersa mosca estéril contra gusano barrenador en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y 88 kilómetros de Texas

Regeneración, 27 de abril 2026– La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), comunica que la instalación para la producción de moscas estériles del gusano barrenador del ganado (GBG) en Metapa, Chiapas, alcanzó un progreso del 75 por ciento.

Adecuación

Las labores de adecuación continúan para que la planta comience a operar a finales de junio, como se previó.

En los próximos días se finalizará la instalación de los equipos principales necesarios para crear las condiciones para la reproducción de la cepa de mosca de GBG.

El complejo ocupa más de 3 mil metros cuadrados, 2 mil de los cuales son el área de biocontención.

Esto significa que es la zona con un alto nivel de bioseguridad donde se producirán moscas fértiles que luego serán sometidas a irradiación para su esterilización.

Biofábrica

Es relevante señalar que esta biofábrica fortalecerá las capacidades del Senasica para manejar y eliminar la plaga.

Además, se busca asegurar la continuidad productiva de la ganadería mexicana, disminuir riesgos y cumplir con los protocolos y estándares internacionales en la exportación de ganado.

Estos avances son resultado del esfuerzo conjunto y la colaboración entre AGRICULTURA, el Senasica y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

De igual manera, con el objetivo de controlar la propagación del GBG en el noreste del país, se está realizando un operativo en el que participan 350 técnicos.

Colaboración

Esto se realiza en colaboración con los Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria y los gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Las actividades del operativo incluyen capacitaciones y divulgaciones dirigidas a los productores y al público en general.

Se atenderán reportes de sospechas de gusaneras, además de diagnosticar y tratar el ganado afectado y los animales que viven con ellos.

También se llevarán a cabo barridos sanitarios en un radio de entre 20 y 40 kilómetros alrededor de casos sospechosos o confirmados.

Dispersión

Adicionalmente, en coordinación con el APHIS, se dispersa mosca estéril en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y en un área de 88 kilómetros en el estado de Texas, Estados Unidos.

Desde noviembre de 2024, se han reportado 21 mil 131 casos de GBG a nivel nacional.

De estos, 19 mil 821 se han solucionado de manera efectiva (93.8%) y solo mil 310 siguen activos (6.2%), bajo la supervisión, control y seguimiento del Senasica.