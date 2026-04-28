Reduce comisión en pago de gasolina y diésel con tarjetas y vales

Trabajamos para que no aumente el precio de combustibles y al contrario para ver cómo podemos reducir el pago más todavía: Sheinbaum

Regeneración, 27 de abril de 2026. Sheinbaum firma acuerdo para reducir comisiones en pagos de gasolina y diésel con tarjetas y vales.

La reducción de las comisiones será vigente del 1 de mayo al 31 de octubre.

Con el acuerdo, la comisión por aceptar pagos con Tarjeta de Débito se reduce en un 0.45% de cada transacción; con Tarjeta de Crédito en 1% de cada transacción y en vales en 1.10 pesos.

Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un acuerdo entre el Gobierno de México y la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (ASEVAL).

Lo anterior, como se indica, para que, del 1 de mayo al 31 de octubre 2026, se reduzcan las comisiones en el pago de gasolinas y diésel con tarjetas y vales en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

Es la demostración de que cuando se trabaja juntos por las y los mexicanos sacamos muy buenas cosas.

Hoy vamos a anunciar la disminución de las comisiones en el pago de las gasolinas y del diésel, tanto para aquellos que pagan con tarjeta de crédito o débito como para aquellos que pagan con vales.

Este es un acuerdo en el que participó el Banco de México y las distintas asociaciones coordinado por la Secretaría de Hacienda.

¿Por qué es importante esto? Porque, al disminuir las comisiones, va a bajar todavía más el precio de la gasolina y el diésel.

Nuestro trabajo es apoyar a la economía de las familias mexicanas. Por eso hoy anunciamos la disminución del monto de las comisiones al pagar con tarjeta o vale en las gasolineras. pic.twitter.com/tyFWDoxMtR — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 27, 2026

El objetivo es seguir disminuyendo sobre todo el precio del diésel y, lo más importante, apoyar la economía de las familias mexicanas.

Así puntualizó en las Mañaneras del Pueblo.

Anuncia

Además, informó que mañana, 28 de abril, sostendrá una reunión con gasolineros y representantes de estaciones de servicio con la finalidad de seguir reduciendo el precio del diésel.

“Decirle al pueblo de México, a la gente, que estamos trabajando para que no aumente el precio de los combustibles y al contrario para ver cómo podemos reducirlo más todavía.

El acuerdo que tomamos hoy es muy importante porque todo el mundo está contribuyendo a esto”, agregó.

Hacienda

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, explicó que con este acuerdo la gasolinera paga menos por aceptar pagos digitales.

Dijo que este ahorro se ve reflejado en el precio de la gasolina que pagan las y los mexicanos.

Detalló que entre las medidas para contener el precio de la gasolina se han realizado tres acuerdos simultáneos:

Informamos del acuerdo para bajar comisiones en pago con tarjetas y vales en las gasolineras para apoyar la economía de las familias https://t.co/NR1HUZV5ne — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 27, 2026

1.Descuento en las comisiones que se cobran en el uso de tarjetas que emiten los bancos con la ABM, con ello se dejará de cobrar el 80% de la cuota;

2. Descuento de 1.10 pesos en las comisiones que se cobran por la recepción de vales usados en el sector transportista y logístico por parte de las valeras;

Y, 3. Medida regulatoria con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) para que estos acuerdos tengan vigencia a partir del 1 de mayo.

¡Misión cumplida! Tren Felipe Ángeles. Lechería-AIFA pic.twitter.com/oKOO4M8GjH — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

Explicó que el costo que asume la gasolinera por aceptar pagos con Tarjeta de Débito se reduce en 0.45% por cada transacción, con Tarjeta de Crédito en 1% por cada transacción y en vales una reducción de 1.10 pesos por cada transacción.

Además, detalló que ya se trabaja en un acuerdo para eliminar el uso de efectivo en gasolineras.

“Esta reducción es muy importante, nos vamos a 0 por ciento en tarjetas de débito, crédito, los vales de red abierta y un descuento muy importante en los vales para la red cerrada”, comentó.

Banqueros

El presidente de la Asociación de Banqueros de México, Emilio Romano Mussali, señaló que la banca en México está comprometida con las medidas implementadas con el Gobierno de la Presidenta Claudia.

Esto, para proteger la economía de los mexicanos y mexicanas a través de la reducción sustancial de las comisiones.

Agregó que esta acción es una primera etapa del objetivo de eliminar el uso de efectivo en el pago de gasolinas para acelerar la digitalización de la economía.

En la firma del anuncio estuvieron presentes: el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ángel Cabrera Mendoza.

De la Asociación de Sociedades de Emisoras de Vales A.C. (ASEVAL), Marco Antonio Martínez y Alberto Balderas Fernández; de Dispersiones Sociales de México, S.A.P.I. de C.V., José Rivera Río Rocha.

Así como de Edenred México, S.A. de C.V., Operadora de Programas de Abasto Múltiple, S.A. de C.V. y Vales y Monederos Electrónicos Puntoclave, S.A. de C.V., Yonjana Josefina Martínez.

E incluso de Efectivale, S. de R.L. de C.V., Pablo Ceballos Morales; de Gasngo México S.A. de C.V., Joaquín Berni Wennekers; y de Grit Mobility S.A. de C.V., Marcos Siqueiros Ballesteros.

Así como, de Intely Vale, S.A.P.I. de C.V., Raúl Martínez González; de NX Control, S.A. de C.V., Romina Socorro Guevara Guevara.

De OCSI Soluciones, S.A. de C.V., Pablo Calderoni Covarrubias; de Pluxee México, S.A. de C.V., Saúl Palacios Pérez; de Previsión del Trabajo, S.A. de C.V., José Antonio García León.

Asimismo, Promotora Inbursa, S.A. de C.V, Claudia Macías Valadez Zayas; de Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., Carlos Alberto Reyes Pérez; de Sí Vale México, S.A de C.V., Luis Fernando Gómez Cituk Hernández.

Y de Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V., Edgar Bolaños Rojas.