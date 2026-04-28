Nuevo rudo golpe de Trump a la ciencia en Estados Unidos

Trump destituye a la Junta Nacional de Ciencias diseñada para que la política científica no dependa del partido gobernante en turno

Regeneración, 28 de abril de 2026. En redes destacan que el viernes pasado por correo electrónico Trump destituye a la Junta Nacional de Ciencias «creada en 1950 diseñado para que la política científica nunca dependiera de qué partido controla la Casa Blanca«.

Y es que se trata de un hilo publicado en X, por Brian Allen en donde se detalla como avanza la destrucción de la instituciones científicas en EE.UU

Narración

El viernes por la tarde, cada miembro del National Science Board recibió el mismo correo electrónico. Fue enviado por Mary Sprowls de la Presidential Personnel Office. Tenía una sola oración.

«En nombre del presidente Donald J. Trump, le escribo para informarle que su posición como miembro del National Science Board está terminada, con efecto inmediato.»

«Veinticuatro científicos. Un correo electrónico. Con efecto inmediato», indica el periodista.

Cabe destacar que se trata de una institución creada por el Congreso en 1950.

«Es el organismo que supervisa la Fundación Nacional de Ciencias. La Fundación financia aproximadamente una cuarta parte de toda la investigación científica básica en Estados Unidos».

Además, la Junta aprueba las decisiones de gasto importantes. La Junta establece las reglas para las subvenciones. La Junta informa al Congreso y al Presidente sobre el estado de la ciencia estadounidense.

Y es que, los miembros sirven por períodos de seis años. Sus términos están escalonados a propósito.

Así, el diseño tenía como objetivo asegurar que la Junta siempre tuviera expertos cuyo servicio abarcara varias administraciones.

«Para que la política científica nunca dependiera de qué partido controlaba la Casa Blanca», indica.

Ley

Asimismo se precisa que dicha Junta también está requerida por ley. «No puede ser disuelta por una orden ejecutiva. Solo el Congreso puede disolverla».

Sin embargo, «el Presidente despidió a la gente que estaba en él de todos modos». Aquí está lo que más le ha pasado a la ciencia estadounidense bajo esta administración.

El Presidente despidió a la gente que estaba en él de todos modos.

«Aquí está lo que más le ha pasado a la ciencia estadounidense bajo esta administración» detalla a continuación.

La administración propuso recortar el presupuesto de la Fundación Nacional de Ciencias en más del cincuenta por ciento.

«El Congreso se negó. La administración lo propuso nuevamente para el próximo año».

«Desde enero de 2025, esta administración ha cancelado o suspendido mil cuatrocientas subvenciones de la NSF».

Y acusa, «esto no es desregulación. Esto es desmantelamiento. «Ahora aquí está la parte que quiero que asimiles», indica el analista al público.

Detalles

El presidente destituido de la junta, Victor McCrary, es vicerrector en la Universidad Católica de América. Estaba cumpliendo su segundo período en la Junta.

«No fue removido por causa justificada. Fue removido porque toda la Junta fue removida. Esto es lo que dijo sobre las destituciones:

«Si la Casa Blanca quiere la edad de oro de la ciencia que Trump ha prometido, ahora no es el momento de retroceder. Necesitamos gastar más.»

«El organismo que supervisa la investigación básica estadounidense ha desaparecido. El organismo que aprobó las grandes decisiones de gasto de la NSF ha desaparecido».

El organismo que «informa al Congreso sobre el estado de la ciencia estadounidense ha desaparecido. Fue eliminado por un ejecutivo que carece de la autoridad para eliminarlo».

La razón importa

Esta administración ha propuesto recortar el presupuesto de la NSF a la mitad. Dos veces. El Congreso se negó en ambas ocasiones.

La Junta es el organismo estatutario en el que el Congreso confía para evaluar esas propuestas e informar sobre lo que esos recortes le harían a la ciencia estadounidense.

«Al despedir a la Junta, la administración elimina la voz institucional de la que el Congreso estaba diseñado para escuchar».

«La próxima solicitud de presupuesto de la NSF no enfrentará una revisión científica independiente. La próxima ronda de subvenciones canceladas no será cuestionada por la Junta que, por ley, las supervisa».

Así es como «una institución científica estadounidense de 76 años se desmantela. No por un voto en el Congreso. No por una ley que el Presidente firma».

Esto es, sino, «por un correo electrónico de una sola frase de un empleado de la oficina de personal en una tarde de viernes».

«Nunca dejes de conectar los puntos», proclama.