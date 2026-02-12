Policía argentina protesta por mejores salarios y salud mental

En Rosario, Santa Fe, cientos de policías salieron a protestar a las calles contra los bajos sueldos, y por salud mental

Regeneración, 11 de febrero 2026– Un grupo de policías se alzó en protesta por mejor salario y atención en salud mental en la ciudad de Rosario, Argentina. Las manifestaciones continuaron hasta la madrugada del miércoles y se espera que sigan durante el día, según informaron los manifestantes.

Protesta

Alrededor de 200 individuos, incluyendo a exoficiales y sus familiares, participaron en la protesta que se extendió hasta la madrugada del miércoles.

Incendiaron neumáticos frente a la comisaría local, que es una de las más afectadas por la criminalidad en Argentina.

Mientras tanto, algunos patrulleros y motocicletas hacían sonar sus alarmas a poca distancia como forma de protesta.

Néstor

Entre los que vigilaban se encontraba Néstor, un exoficial de 68 años que no proporcionó su apellido por miedo a represalias.

Le mencionó a la AFP que su nieto, quien también era policía, se quitó la vida en mayo de 2025.

Argumentó que esto ocurrió «por culpa de este sistema corrupto, debido a tantas presiones personales y también institucionales»:

«El dinero no alcanza, se tienen que hacer horas extra, y uno tiene que mantener a su familia».

Carteles

Entre el olor a goma quemada, se podían observar carteles que decían «sin sueldos dignos no hay salud mental».

Así como otro en forma de cruz que contenía una veintena de nombres de policías que se suicidaron o fallecieron mientras estaban en servicio.

Se llevaron a cabo negociaciones con el gobierno de la provincia de Santa Fe.

Gabriel Sarla, expolicía y abogado que actúa como intermediario de los manifestantes, comunicó en un encuentro que no hubo avances importantes en sus demandas.

Sin progreso

«Nos vamos algo desalentados, sin resultados, porque el tema principal, que era el salarial, no se pudo discutir, no venimos con ninguna propuesta», contó a la AFP.

«No veo muchas expresiones de alegría, así que supongo que la protesta seguirá como hasta ahora», agregó sobre la manifestación.

Como resultado de la movilización que comenzó el lunes, al menos veinte agentes fueron suspendidos y se les ordenó entregar sus armas y chalecos antibalas.

El levantamiento de esas sanciones es otro de los pedidos.

Nueva noche de protesta policial en Santa Fe.

Uniformados reclamaban mejoras salariales y terminaron siendo reprimidos por sus propios camaradas en Rosario.

Movilización

Luego de las declaraciones de Sarla, los protestantes formaron grupos y decidieron continuar con las movilizaciones el miércoles.

Estaban considerando impedir que los familiares visiten a los prisioneros del penal que se ubica en el mismo recinto de la comisaría.

Esteban Santantino, funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, comentó a los medios la noche del martes que comprende el reclamo «justo».

«Tal vez, mejorando ciertos aspectos sobre los canales de comunicación, podamos resolver este conflicto», afirmó.

Además, aseguró que garantizaría la «operatividad policial» para la seguridad en Rosario, que cuenta con 1,3 millones de habitantes.

🚔🚨💥 Disputa salarial provoca confrontación entre agentes de la ley en Argentina



Chispa

El origen de la protesta ocurrió la semana pasada tras el fallecimiento del suboficial Oscar Valdez, de 32 años.

Fue el más reciente de una serie de suicidios dentro de la policía de Santa Fe.

Germán Acuña, policía, declaro a diferentes medios, sosteniendo su chaleco. «Me comentaron ‘debes presentar el chaleco, la credencial y el arma’. Cuento con 11 años de trabajo.

Recibo 1.000.000 de pesos mensuales (aproximadamente 700 dólares al tipo de cambio oficial)». «La lucha seguirá».