Trump ganó 5 mil millones de dólares en septiembre

Witkoff promueve la criptomoneda del mandatario en Medio Oriente, mientras crecen acusaciones de corrupción en la administración Trump

Regeneración, 13 de octubre 2025– Donald Trump, familia y amigos cercanos usan la presidencia para ganar miles de millones de dólares para sus cuentas personales al manejar el negocio del gobierno, algo que muchos acusan de ilegal y actos de corrupción.

Presidencia lucrativa

“Trump no está sólo lucrando mientras sirve de presidente, sino que está usando el poder del puesto para beneficiarse en cada vuelta”;

Explica Rebecca Jacobs, de la organización dedicada a vigilar la rendición de cuentas del gobierno Citizens for Responsability and Ethics in Washington (CREW).

“En su primer periodo ganó más de 1.6 mil millones de dólares, de acuerdo con sus declaraciones tributarias personales.

En su segundo periodo, Trump está otra vez más monetizando la presidencia al cometer mayores abusos por conducto de su cargo y lucrando de maneras aún más claramente corruptas.”

Septiembre

A principios de septiembre, el mandatario y su familia agregaron 5 mil millones de dólares a su fortunas personales.

Esto, ya que la nueva moneda digital WLFI, de World Liberty Financial, se estrenó en los mercados financieros, calculó The Wall Street Journal.

La organización de protección al consumidor Public Citizen acusó que es “la mayor corrupción en la historia presidencial” de este país.

Donald Trump Jr, el hijo del mandatario, calificó estas acusaciones de “tonterías completas”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que “ni el jefe del Ejecutivo ni su familia han participado…

…ni participarán en asuntos financieros que conlleven conflictos de intereses”; sin embargo, la evidencia indica otra cosa.

Steve Witkoff

Steve Witkoff se pasa gran parte de su tiempo viajando entre países para verse con líderes de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos (EUA) e Israel.

Es un ex inversionista en bienes raíces que ahora es el principal negociador del mandatario republicano para los acuerdos de paz en Medio Oriente y Europa,

Dos de los hijos de Witkoff, Zack y Alex, también son frecuentes visitantes a Medio Oriente, reuniéndose con varios de estos mismos líderes para proponerles posibles negocios.

Zack Witkoff recién anunció una inversión de 2 mil millones de dólares en la moneda digital World Liberty Financial.

Bin Zayed al Nahyan

El inversionista es el jeque Tahnoon bin Zayed al Nahyan, asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos.

A la vez, es jefe del fondo soberano de los EAU con 1.5 billones de dólares de valor.

A principios de octubre, Jared Kushner, yerno del presidente –casado con su hija Ivanka–, se sumó de nuevo a las negociaciones de paz en Medio Oriente;

Esto lo hizo viajando con Witkoff para reunirse con líderes árabes.

Kushner creó un fondo privado de inversiones después de dejar la Casa Blanca.

Uno de los primeros depósitos que obtuvo fueron 2 mil millones de dólares del fondo soberano de Arabia Saudita.

Jared Kushner

Kushner fue quien manejó la iniciativa de 55 mil millones de dólares en la compra de la empresa de videojuegos Electronic Arts por el Fondo Soberano Saudita, reportó Bloomberg.

Ese mismo fondo fundó el Torneo de Golf LIV, que patrocina competencias en los clubes de Trump aún cuando es presidente.

Según CREW, el mandatario ha ganado millones de parte de los gobiernos y empresas extranjeras que han acudido a usar sus clubes y hoteles exclusivos alrededor del país.

Para 2026, la Casa Blanca ha propuesto que la reunión del Grupo de los 20 debería realizarse en el hotel Trump National Doral a un costo aún no divulgado.

“En los seis meses recientes, los jefes de Estado de cuatro países se han alojado en propiedades de Trump”, reporta CREW.

Hoteles, clubes y souvenirs

“En un solo día de marzo, Trump jugó un partido de golf con el presidente Alexander Stubb, de Finlandia, en su club de golf en Palm Beach, donde también realizaba una visita el senador Lindsey Graham.

Esa noche, el mandatario republicano fue el anfitrión de Daniel Noboa y su esposa en Mar-a-Lago”.

Los gobernantes de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, y Javier Milei, de Argentina, también han sido invitados a los clubes del magnate.

“Trump usa la presidencia para publicitar sus negocios”, escribe Jacobs.

Aparte de la moneda meme $Trump, que ha generado miles de millones para el presidente y su familia, tiene a la venta biblias, relojes y otra mercancía con su apellido como marca.

Sus demandas legales a CBS y ABC, por supuestos reportajes falsos, también han resultado en millones para su eventual biblioteca.

Promoción de marca

No hay duda de que esta presidencia será recordada como el mejor ejercicio de promoción de marca en la historia del país.

Hoteles con su apellido, un nuevo sitio de venta de farmacéuticos llamado TrumpRx, gorras (incluyendo algunas con el lema Trump 2028;

–Insinuando que él o uno de sus hijos se lanzará para la presidencia después de que bajo la ley será el fin de su segundo y último periodo en la Casa Blanca–)…

…todo a la venta en la tienda para visitantes en la Casa Blanca, son sólo algunas de las “mercancías presidenciales”.

Además, se anunció que en el 250 aniversario de la fundación de EE UU, emitirán una moneda de un dólar con la efigie de Trump por ambos lados.