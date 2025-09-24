Profesora estable tras puñalada por estudiante nazi en Francia

El menor de 14 años aparentemente tiene ideología nazi, se investiga informaron autoridades de Benfeld al noreste de Francia

Regeneración, 24 de septiembre 2025– Un estudiante de 14 años apuñaló a su profesora de música en la cara durante una clase en Benfeld, noreste de Francia, informaron las autoridades el miércoles.

Profesora de música

Ella estable tras ser operada; el estudiante, fascinado por la ideología nazi, arrestado tras la lesión.

«Sigue recibiendo tratamiento en el hospital.

Se sometió a una primera operación y se encuentra en observación, pero su vida no corre peligro», declaró Élisabeth Borne a la prensa.

Los medios franceses informaron que el ataque fue durante clase. Las autoridades arrestaron a un sospechoso de 14 años.

Intento de suicidio

El sospechoso se apuñala a sí mismo durante su arresto y fue trasladado a un hospital de la zona, informó la emisora ​​francesa BFM.

La seguridad en las escuelas francesas es objeto de un intenso debate en los últimos años.

En junio, el entonces primer ministro François Bayrou anunció que el gobierno probaría la instalación de puertas de seguridad en las escuelas.

Esto, después de que un auxiliar escolar fuera apuñalado durante un registro de bolsos.

Antecedentes

En 2020, el asesinato del profesor Samuel Paty después de que mostrara a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión desató un escándalo político.

Borne dijo que el sospechoso permanecía en condición crítica.

«Este joven se identificó por su fascinación con las ideologías nazis», dijo Borne, pero agregó: «Este no es un joven conocido por ser violento».

Jacky Wolfarth, alcalde de la ciudad de Benfeld, donde tuvo lugar el ataque, dijo que la escuela se evacuó y describió el incidente a los periodistas como «aislado».

La prefectura declinó hacer comentarios y la gendarmería y el fiscal local no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.