Mes con mes Rutas de la Salud para abasto de medicinas

Sheinbaum arrancó segunda etapa de Rutas de la salud para entrega de medicamentos e insumos en los 23 estados adheridos al IMSS-Bienestar

Regeneración, 23 de septiembre de 2025. Sheinbaum subrayó la segunda entrega de medicamentos e insumos a nivel nacional para 8 mil 342 Centros de Salud de las 23 entidades federativas del IMSS-Bienestar.

Como se sabe, las 8 restantes entidades gobernadas por la oposición no han querido formar parte del sistema nacional y mantienen su abasto de medicamentos aparte.

Y es que a partir de este lunes y hasta el próximo viernes, se lleva a cabo la segunda entrega de 147 tipos de medicamentos e insumos.

Además, los cuales serán abastecidos con un total de 9 mil 632 kits, a través del programa Rutas de la Salud.

Sheinbaum

“Ahora inicia la segunda entrega. Recuerden que mes con mes se va a hacer la entrega de las claves de medicamentos que se definieron como las necesarias…»

«… para el nivel primario de atención a la salud, y el secundario y el terciario; es decir, centros de salud, hospitales y hospitales de especialidad”.

Así dijo la presidenta desde Palacio Nacional.

Por otra parte

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, recordó que las Rutas de la Salud es un mecanismo para garantizar que cada clínica y hospital cuente con los medicamentos necesarios.

Esto, para atender a los pacientes a través de una red territorial que garantiza el abasto con camiones, camionetas, avionetas, lanchas, motos.

Así como personal médico y administrativo que en todo el país arma y entrega los paquetes de insumos.

Informó que las Rutas de la Salud, a partir del pasado 19 de agosto, entregaron 28 millones de medicamentos en todo el país.

Lo que representa el abastecimiento de 8 mil 61 Centros de Salud y 578 hospitales, a través de 11 mil 364 kits.

Clark

El subsecretario de Integración Sectorial de Salud, Eduardo Clark García, informó que en agosto se recibieron 186 millones de piezas de medicamentos e insumos.

Lo que representa 138 por ciento más de lo que se recibió en mayo.

Por lo que, al corte del 20 de septiembre, las instituciones de salud del Gobierno de México, registran un abasto de medicamentos e insumos médicos cercano al 100 por ciento.

Esto es, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 97 por ciento.

Y por otra parte, el IMSS Bienestar del 92 por ciento y de 96 por ciento en medicamentos oncológicos.