Prófugo Hernández Requena detenido

Exsecretario Requena de Seguridad de Tabasco preso con la colaboración de Paraguay. Cero Tolerancia a la Corrupción, subrayan autoridades

Regeneración, 12 de septiembre de 2025. En redes sociales Omar García Harfuch informó de la detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco que se encontraba prófugo y con ficha roja de Interpol.

En su mensaje destaca que las acciones por instrucciones de Sheinbaum de Cero tolerancia a la corrupción.

Sheinbaum

«Por instrucciones de la Presidenta, Claudia Sheinbaum de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta…»

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… pic.twitter.com/2ULLcRGjDX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025

«.. encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, Defensa, Marina FGR, Guardia Nacional y Seguridad Publica» .

En la que se realizó la detención de Hernán “N”, alias “Requena” o “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”.

Dijo que en esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia.

Así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

«Agradecemos la colaboración y el apoyo de las autoridades de la República de Paraguay», indicó en X.

Caso

Hernán Bermúdez Requena, a menudo referido como «Hernán Bermúdez», es un exfuncionario mexicano con una larga trayectoria en el sector de seguridad de Tabasco.

Mismo que como se sabe ha sido identificado por autoridades como el presunto líder de una célula criminal conocida como La Barredora.

En una operación marítima frente a las costas de Guerrero, elementos de la @SEMAR_mx aseguraron 1.6 toneladas de cocaína.

Con esta acción suman más de 48 toneladas de cocaína aseguradas en el mar durante la presente administración. pic.twitter.com/c2whlXNAEo — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 10, 2025

Al tiempo que en redes se destaca que se trata del exsecretario de Seguridad de Tabasco: Ocupó el cargo de Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco desde 2019 hasta 2024.

Asimismo se le ha identificado con el alias de «Comandante H» y se le atribuye la protección y el fortalecimiento de esta organización desde su posición como secretario.

Y es que la Barredora» es una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en Tabasco.

Detuvieron en Paraguay a Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el líder de La Barredora.



Es un hecho que en este gobierno se combate frontalmente al crimen organizado, y no hay ni intocables ni arreglos que propicien la impunidad.



Eso los de oposición no lo entiende. — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) September 13, 2025

Misma que se dedica a delitos como extorsión, secuestro, robo de combustible, homicidio, tráfico de drogas y cobro de piso.

Finalmente se subraya que tras su renuncia al cargo, se giró una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y otros delitos.

Hasta el momento se encontraba prófugo de la justicia y tenía ficha roja en Interpol para su búsqueda.