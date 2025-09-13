Continúa huelga indefinida de enfermeras y médicos en Perú

60 mil trabajadores de Salud en huelga desde el 9 de septiembre por falta de insumos, gestión deficiente del sistema y por respeto a derechos

Regeneración,12 de septiembre 2025– El Seguro Social de Salud (EsSalud) atraviesa una huelga indefinida iniciada el 9 de septiembre por el Sindicato Nacional de Enfermeras (SINESSS). El pronunciamiento ha generado alarma, ya que las acciones sugeridas afectarían de forma directa a los asegurados.

Más de 60.000 profesionales decidieron suspender sus labores en distintos hospitales del país.

Argumentaron el incumplimiento de compromisos laborales, retrasos en beneficios, fallas en equipos clínicos y la urgencia de mejorar las condiciones hospitalarias.

La medida impacta de manera directa a miles de pacientes y asegurados, especialmente en adultos mayores, gestantes y niños.

De momento, se quedaron sin la posibilidad de acceder a consultas, cirugías y exámenes programados.

Esta medida de fuerza ya afectó a pacientes en varias regiones del país.

Casos como el de una paciente en Arequipa, que perdió una colonoscopía tras esperar medio año en el Hospital, reflejan la magnitud de las afectaciones.

Escenario

El mismo escenario se repite en el Hospital Naylamp de Chiclayo, donde padres reclaman por la falta de programación en pediatría.

🚨 #Tacna│En el tercer día de huelga nacional indefinida, personal de EsSalud realiza marcha de protesta en el cercado denunciando corrupción en la gestión. Exigen mejores condiciones para atención médica y respeto a la negociación colectiva. pic.twitter.com/mM21QMEoKt — radio uno (@radiouno_pe) September 11, 2025

Incluso en el Hospital Ramiro Prialé de Huancayo, donde los turnos se postergan semanas o meses, con pacientes que se presentan puntualmente solo para recibir la noticia de que no podrán ser atendidos.

💻 ¡La protesta también es digital!

Enfermeras frente al Congreso se conectaron al Pleno en vivo para exigir que se agende el dictamen que excluye a EsSalud del DL 1666.

🔗 Súmate tú también: https://t.co/EjvQmrB360

📢 ¡Viva el SINESSS!#HuelgaPorLaDefensaDeEsSalud pic.twitter.com/ep8bBDdUSK — Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social (@SinesssPeru) September 11, 2025

En estas regiones, el paro exige renovación de equipamiento, abastecimiento constante de medicamentos y la entrega de áreas de emergencia en condiciones adecuadas.

Las demandas también incluyen la restitución de bonos, respeto a la meritocracia en plazas laborales y mayor transparencia en los procesos de compras y contrataciones dentro de EsSalud.

Las enfermeras y otros profesionales de EsSalud denuncian equipos médicos en mal estado, falta de insumos y una gestión deficiente. Vitalia Pisfil, secretaria general de SINESS – Base INCOR, declaró:

“Hoy tenemos equipos malogrados en hospitales emblemáticos y en nuestro instituto nacional, como el tomógrafo…»

«…. Los pacientes terminan acudiendo a clínicas privadas, cuando EsSalud debería garantizar la atención. Necesitamos una gestión eficiente y más presupuesto para el sector”.

Entre los reclamos también figuran el cumplimiento de compromisos laborales pendientes, la nivelación salarial y la exigencia de medidas contra la corrupción interna.

Lima

Por otra parte, se reporta que en la capital, Lima, el primer punto de concentración se dio en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR).

Desde allí, las enfermeras de desplazaron hacia el Campo de Marte y para culminar su recorrido en la sede central de EsSalud.

Para mayores señas, ubicada en la intersección de las avenidas Arenales y Domingo Cueto, en Jesús María.

Las movilizaciones también se replican en hospitales y sedes regionales de EsSalud a nivel nacional. En algunos casos, familiares de pacientes y sindicatos médicos se sumaron a las protestas.

Declara

Por otra parte, se creó una controversia entre el líder sindical que llamó a poner candado y echar huevos a los que no se sumen al paro, y donde la autoridad señaló lo políticamente impropio del llamado.

Y desde luego recordó posibles consecuencias jurídicas de actos de fuerza.