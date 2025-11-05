Sheinbaum denuncia acoso en Fiscalía de la Ciudad de México

Acoso es delito en CDMX que contempla pena de cárcel. Mujeres de todo el país se solidarizan con la presidenta Sheinbaum

Regeneración, 5 de noviembre de 2025. La presidenta Sheinbaum informó que denunció acoso hacia su persona durante un recorrido en la capital del país.

Narró que en un principio no se percató de los hechos en conjunto cuando un hombre se le acercó, intentó besarla y llegó a tocarla.

Y es que como primer reacción la presidenta se apartó del sujeto, seguidamente un miembro de su equipo se interpuso.

Todo ello en las inmediaciones de Palacio Nacional.

Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas.



Cada vez que la presidenta dice “llegamos todas”, no solo se refiere a que llega la realización de pequeñas conquistas cotidianas y grandes conquistas históricas, también se refiere a que con nosotras llega la vulnerabilidad que aún… pic.twitter.com/bfKFWdGltI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 5, 2025

Sheinbaum

Como se sabe en la noche se confirmó la detención del hombre por la policía capitalina y a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Por otra parte, se destaca la inmediata solidaridad de las instancias de atención a Mujeres de todas las entidades de la República.

Esto es, la Secretaría de las Mujeres, en las Entidades Federativas y las presidentas de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados y Senadores.

Esto, por medio de un comunicado en el que repudian el hecho que vivió la presidenta Sheinbaum.

Terrible el acoso del que fue víctima la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein).



Hasta ahora, la Oficina de la Presidencia no ha informado si se procederá contra el agresor.

Ojalá que sí, y que la mandataria envíe un mensaje claro: ningún hombre tiene derecho a besar o… pic.twitter.com/dk9QFYmcMC — Alejandra Escobar (@AleEsat) November 4, 2025

“Lamentablemente ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual en nuestro país, por eso diario trabajamos para combatirlo”, recoge el texto.

Mañanera

“Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes de México», dijo Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

“Presenté una denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país»

» Lo he vivido antes cuando no era presidenta, cuando era estudiante. El acoso es un delito en la Ciudad de México”.

La denuncia en la Ciudad de México porque en la capital del país este acto sí es considerado un delito. Abundó que que el alcoholizado sujeto siguió acosando a más mujeres en la zona.

Por otra parte, pedirá a Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, una revisión para ver en qué estados el acoso está tipificado como delito.

Además, se hará una campaña contra agresiones a las mujeres.

Sheinbaum aclaró que a pesar del episodio de acoso, no reforzará a su equipo de seguridad que la acompaña en sus recorridos.

“Si el secretario de Seguridad me dice ‘oiga, hay una alerta contra usted’, entonces bueno, habrá que ver si se refuerza en algún lugar».

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una denuncia penal ante el acoso sufrido en el Centro Histórico por un hombre alcoholizado. Dijo que la puso en defensa de todas las mujeres y lamentó que Reforma haya publicado las fotos, medio del cual espera una disculpa pública. pic.twitter.com/cCj1a4MQuM — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) November 5, 2025

«Hasta ahora no hay ninguna alerta en contra mía. Entonces mientras esto no ocurra, nosotros seguiremos caminando cerca de la gente”.

Video

“En el momento yo estaba hablando con otras personas. No me doy cuenta de inmediato, llega Juan José (coordinador de la Ayudantía), lo mueven…»

«… y hasta después que veo los videos es que me doy cuenta de qué ocurrió”.

Lo anterior detalló la presidenta de México.

Como se sabe en el video se muestra al sujeto acercarse a Sheinbaum por la espalda mientras la presidenta saludaba a otras personas.

Después se acerca, besa a la mandataria y alcanza a tocarla.

Ley

Por otra parte, se destaca la condena de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Esto ya que dijo caerá todo el peso de la ley contra el hombre que acosó a la mandataria.

“Presidenta: no estás sola».

«Desde esta ciudad que ha luchado históricamente por transformar la vida de las mujeres, que es pionera en la defensa nuestros derechos y en contra de la violencia…»

«…aquí decimos ¡no a la violencia contra las mujeres!“, publicó en X.

Al tiempo que se indica que el sujeto multicitado es Uriel Rivera Martínez, en el Registro Nacional de Detenciones.

Donde se indica su remisión a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.



Onu

Asimismo, entre las reacciones ante los hechos se cuenta un pronunciamiento de Naciones Unidas.

“Erradicar la violencia contra las mujeres requiere el compromiso de todas las personas”, subrayó ONU Mujeres en su pronunciamiento.

Además la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México expresó solidaridad con Sheinbaum y condenó el acto.

Mismo, al que calificaron como una muestra de misoginia y de la cultura machista en el país.

Finalmente en redes se precisa que el Código Penal de la Ciudad de México contempla penas de uno a tres años de prisión y multas entre 100 a 200 días.

Esto en casos confirmados de acoso con contacto físico no consentido.