Policías Vinculados a Proceso por Robo Millonario: Clara Brugada

El Gobierno de la Ciudad de México vincula a proceso a policías por presunto robo millonario. Serán destituidos si se confirma su culpabilidad

Regeneración, 6 de abril de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México informó sobre la situación legal de varios policías locales. Estos agentes presuntamente participaron en un robo de dinero en efectivo contra un ciudadano.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó que los involucrados ya fueron vinculados a proceso penal. La Fiscalía realiza investigaciones exhaustivas para deslindar las responsabilidades correspondientes en este grave caso.

Brugada enfatizó que su administración no permitirá actos de corrupción dentro de la corporación de seguridad. De comprobarse su culpabilidad, los elementos señalados serán dados de baja inmediatamente de la institución.

La mandataria busca garantizar que la ley se aplique con rigor contra los malos servidores públicos. Esclarecer los hechos es prioritario para mantener la confianza de los habitantes en su policía capitalina.

Detalles de la detención y seguimiento

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó cómo inició esta investigación administrativa y penal. Todo derivó del seguimiento puntual a una denuncia presentada por un particular afectado por el robo.

El funcionario detalló que “se dio vista de inmediato” a la Dirección General de Asuntos Internos del caso. Esta instancia coordinó las acciones necesarias junto con la Subsecretaría de Tránsito para realizar las capturas.

Los elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rápidamente. La supervisión de la detención cumplió con todos los protocolos legales exigidos por el sistema acusatorio actual.

Vázquez Camacho destacó la prontitud con la que actuaron las áreas de inteligencia del gobierno local. Los oficiales enfrentan ahora cargos que ponen en riesgo su libertad y su carrera profesional de forma permanente.

Medidas administrativas y reparación del daño

Asuntos Internos integra actualmente un expediente detallado sobre el comportamiento de los uniformados bajo sospecha criminal. Esta oficina emitirá un dictamen técnico que será turnado a la Comisión de Honor y Justicia.

En dicho documento se presentará la propuesta formal para la destitución de los elementos presuntamente involucrados. El castigo administrativo será ejemplar para evitar que otros agentes cometan actos ilícitos similares en el futuro.

En el área penal, los imputados ya iniciaron un procedimiento legal para la reparación del daño causado. Esto busca que la víctima recupere el monto robado mediante los mecanismos que establece la legislación vigente.

Vázquez Camacho indicó que “no existen indicios de colusión” con grupos delictivos de otras entidades federativas. El Gobierno capitalino reitera su compromiso con la limpieza de las instituciones encargadas de proteger a la gente.