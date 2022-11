¿Qué cosas no debes hacer si eres turista en Qatar?

Los turistas deberán mostrar respeto a los preceptos islámicos del país, como la vestimenta recatada, la prohibición de alcohol y el consumo de ciertos alimentos

RegeneraciónMx.- Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar 2022 que comenzará el 20 de noviembre y esta edición será histórica por tratarse de la primera que se celebra en una nación árabe, cuyas costumbres y formas de vida son diferentes a las de occidente. Por eso, quienes viajen hacia medio oriente deberán tener en cuenta los siguientes aspectos básicos.

Belén Hermina, una argentina que hace cinco años vive en Qatar y que trabaja para una agencia de reclutamiento, dio detalles sobre cómo deben manejarse los fanáticos que planean apoyar a su nación en el Mundial. De esta forma, fue posible elaborar una guía completa para aficionados.

Quienes viajen al Mundial podrán despreocuparse por completo de sufrir un hecho de inseguridad. Los índices de delito de la nación asiática son ínfimos y por eso quienes viven allí están acostumbrados a no estar pendientes constantemente de sus pertenencias. “Nosotros tenemos la puerta de nuestro departamento sin llave y del lado de afuera tiene picaporte.

Es demasiado seguro. En un shopping podés dejar tu cartera y el celular arriba de la mesa mientras vas a pedir la comida en el patio de comidas y cuando volvés está todo ahí”, comentó Belén.

Por otro lado, si bien la religión musulmana es machista, las mujeres que viajen no van a tener ningún tipo de prohibición ni regulación especial. Aunque, todos deberán tener en cuenta -tanto mujeres como hombres- que en oficinas públicas, ministerios, hospitales y otro tipo de edificios existe un “código de vestimenta” que todos deben respetar: “Es en algunos lugares en los que se exigen cubrirse hombros y rodillas en general, no podés andar con musculosa o con un short cortito. Pero eso en algunos lugares particulares (…) A la playa podés ir como vos quieras. Podés andar de jean, calzas, manga corta, incluso ahora hay muchas musculosas, no hay problema”.

Hay que tener cuidado cuando uno va a saludar a un qatarí o a un musulmán. No vayan directamente a darle un abrazo o un beso, si no esperen a ver qué hace el otro. Algunos te dan la mano, otros abrazan, pero siempre esperar a qué hace el otro. Más que nada con mujeres musulmanas.

Hay que ser cuidadoso. Es recomendable siempre esperar a ver qué hacen porque hay algunos que ni para saludarte entran en contacto físico, sino que solo te hacen como un gesto de paz con sus manos en el pecho. Hay otros que sí, que te dan un beso, pero en general no son muy cariñosos”.