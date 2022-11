Opinión: ¡Señor Presidente No Se Atienda En El ISSSTE!

Por Ana María Vázquez

RegeneraciónMx.-La multitud de quejas me hacen escribir esta nota y aunque no pertenezco al ISSSTE, es importante que se atiendan las quejas de la población afiliada.

Tremendo lo que sucede en el ISSSTE, y peor si eres de la tercera edad, donde una consulta puede tardar meses, estudios de laboratorio otro tanto y si tienes problemas crónicos es casi imposible resurtir recetas porque todo se vuelve un laberinto donde una firma del director del hospital es vital, pero ese director…ups, está de vacaciones.

Imagínate que tienes un problema, por ejemplo, artritis, donde deben recetarte medicamentos del cuadro básico prácticamente de por vida; ahora imagina que también presentas un problema estomacal, bueno, pues ahí es donde la cosa se complica porque la farmacia se niega a surtirte los medicamentos base, porque primero debes pasar a consulta, en consulta te dicen que no renovarán tus medicamentos base hasta que no haya estudios de laboratorio para tu problema estomacal, pero… no hay equipo, así que te mandan a otro hospital en el que por saturación tendrás tu cita de laboratorio seis meses después.

¿Y la medicina básica para controlar la artritis?… Pues no la surtirán hasta después de quizá ocho o nueve meses en los que, ya pasado tu estudio de laboratorio y si tienes suerte, podrás obtener cita con tu médico que, quizá, solo quizá, vuelva a dar la orden de resurtir tu receta original, casi un año después y cuando la enfermedad incapacitante ha avanzado lo que no debería.

Con tristeza veo como los viejos esquemas del Seguro Social se replican, para mal por supuesto, y que el ISSSTE está rebosando de quejas y recomendaciones ante la CNDH.

Hace unos días Pedro Zenteno se reunió con Adán Augusto López y Rosa Icela Rodríguez

Secretario de Gobernación y Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana respectivamente, para revisar las propuestas de infraestructura y desarrollo del ISSSTE.

Me pregunto, ¿habrán discutido también respecto a la falta de equipo en óptimas condiciones, el trato que se le da a los afiliados o el que se nieguen los medicamentos a los mismos, aunque el Instituto los tenga? ¿A qué criterio obedecen el maltrato que sufren los derechohabientes ante el personal médico, de farmacia y hasta de recepción?

¿Por qué un director suplente niega una firma para resurtir medicamentos que son vitales para una vida digna? ¿Se imaginan si el presidente fuera a pedir consulta y sin saber quién es, le dieran el mismo trato que a los que me han hecho llegar sus denuncias? ¿Qué diría Pedro Zenteno?, y lo peor de todo es que no solamente es en la capital, el problema es en todo el país.

Atención especial a la Clínica Villa Álvaro Obregón, Hospital Darío Fernández y Clínica de Especialidades Churubusco (¡no hay rayos x!)

Muchas preguntas para una columna breve que quiero cerrar con las líneas que me escribe una de las denunciantes:

“Si no denunciamos, siempre se culpará al presidente de todo lo malo que sucede en las instituciones y considero que mucho consiste en las personas que prestan el servicio”

