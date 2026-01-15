Qué grupo tiene el control de qué en Yemen en 2026: Mapa

Análisis de los grupos que pelean por el dominio en Yemen y las zonas del país que cada uno controla actualmente

Regeneración, 15 de enero 2026– El gobierno de Yemen, conocido como Consejo de Liderazgo Presidencial (PLC), ha declarado que sus tropas han recuperado dos provincias clave en el sur, revirtiendo una toma de control de un mes por parte del Consejo de Transición del Sur (STC).

Control de provincias

El STC, un grupo separatista apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, tomó control de las dos provincias ricas en petróleo, Hadramout y al-Mahra.

Estas áreas limitan con Arabia Saudita, en una operación que Riad describió como crucial para su seguridad nacional.

Arabia Saudita, que apoya al PLC, reaccionó con una serie de bombardeos aéreos dirigidos a posiciones del STC.

#Breaking: One of the STC militia’s leaders has turned against Abu Dhabi, accusing the UAE of committing a grave mistake by provoking Saudi Arabia, stating: "The UAE 🇦🇪 is responsible for everything negative in [Yemen], not Saudi Arabia 🇸🇦." pic.twitter.com/uafvQLfC2E — Salman Al-Ansari | سلمان الأنصاري (@Salansar1) January 5, 2026

Entre estos ataques se incluyó uno en el puerto sur de Mukalla, enfocado en lo que se consideraba envíos de armamento de los Emiratos Árabes Unidos al STC.

El PLC y el STC han sido aliados durante muchos años en su lucha contra los hutíes, apoyados por Irán, quienes tomaron la capital de Yemen, Saná, en 2014.

Los recientes conflictos han aumentado la inestabilidad en este país, que ya se encuentra devastado por la guerra.

Además, han elevado las fricciones entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

En Yemen hay tres actores principales: el PLC respaldado por Arabia Saudita, el STC respaldado por los Emiratos Árabes Unidos y los hutíes, conocidos por el apoyo de Irán.

Consejo de Liderazgo Presidencial (PLC)

El PLC es la entidad gubernamental de Yemen, reconocida a nivel internacional y apoyada por Arabia Saudita, con su base en Adén.

Desde 2022, Rashad al-Alimi ha liderado el grupo.

Esto ocurrió después de que el antiguo presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi traspasara oficialmente sus poderes a este nuevo consejo de ocho miembros.

Este consejo fue creado para unir a las diferentes facciones que combaten a los hutíes.

Está compuesto por una combinación de líderes políticos y militares del norte y del sur.

Aunque el STC fue incluido en su formación en 2022 para consolidar las fuerzas en contra de los hutíes, tal cooperación se rompió el 7 de enero de 2026.

El PLC destituyó a los líderes del STC tras intentar hacerse del control de las provincias petroleras del este del país.

La misión del PLC consiste en manejar los temas políticos, de seguridad y militares de Yemen durante una fase de transición y llevar a cabo negociaciones hacia un alto el fuego duradero.

Consejo de Transición del Sur (STC)

El STC, apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, ha vivido cambios significativos en las últimas semanas, lo que deja su futuro en una situación incierta.

El grupo, inicialmente apoyó al PLC contra los rebeldes Houthi en el norte de Yemen.

Sin embargo, ahora está buscando un estado independiente en el sur de Yemen, muy similar a Yemen del Sur antes de la unificación del país en 1990.

El 7 de enero, el PLC anunció que el líder del STC, Aidarous al-Zubaidi, había cometido traición y fue destituido del Consejo de Liderazgo Presidencial.

En lugar de asistir a una reunión en Riad, al-Zubaidi huyó dramáticamente del país el 8 de enero. Se dice que se dirigía hacia los Emiratos Árabes Unidos pasando por Somalilandia.

El 9 de enero, un grupo de miembros del STC en Riad anunció la disolución de la organización. No obstante, un representante del STC en Yemen desmintió esta declaración.

Arabia Saudita tiene planes de llevar a cabo una reunión con las principales facciones políticas del sur para determinar el futuro de Yemen.

Hutíes

Ansar Allah, más comúnmente conocido como los Hutíes, es un grupo armado que ha sido entrenado y apoyado por Irán.

Controlan una gran parte del norte y el oeste del país, incluyendo la capital, Saná.

Los hutíes comenzaron a formarse en la década de 1990, pero adquirieron notoriedad internacional en 2014.

Cuando se levantaron en armas contra el gobierno de Yemen, forzándolo a renunciar.

Durante años, el grupo ha estado combatiendo, respaldado por Irán, contra una coalición militar liderada por Arabia Saudita.

Los hutíes tienen control sobre varios puntos estratégicos a lo largo del Mar Rojo, entre ellos el importante puerto de Hodeidah.

Esto les proporciona influencia sobre el estrecho de Bab al-Mandab, que es crucial para el comercio marítimo global.

En noviembre de 2023, los hutíes comenzaron a atacar embarcaciones civiles y militares en el Mar Rojo que se sospechaba que tenían conexiones con Israel.

Esta campaña tiene la finalidad de presionar a Israel para que ponga fin a su guerra devastadora en Gaza, que inició el 7 de octubre de 2023.

Asimismo, realizaron numerosos ataques con misiles y drones hacia Israel, y se reportó que varios de estos ataques alcanzaron sus metas.

El territorio

Los hutíes dominan las regiones del noroeste de Yemen, incluyendo la capital, Saná, mientras que el gobierno yemení controla la mayor parte del resto del país.

El mapa que se presenta a continuación muestra quién tiene control sobre qué en Yemen, de acuerdo con información del Centro de Estudios Estratégicos de Saná.

Este es un centro de investigación independiente que se especializa en Yemen y su área circundante.

El gobierno sostiene que tiene el control sobre Adén y otras áreas del sur de Yemen, pero las fuerzas del CTS aún permanecen en algunas localidades.