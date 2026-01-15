China alcanza un superávit sin precedentes en 2025

A pesar de los aranceles de Donald Trump, China alcanza la cifra más alta que un país haya tenido en su historia

Regeneración, 15 de enero 2026– China sorprendió al planeta, especialmente a Estados Unidos, este miércoles con un saldo comercial que, lejos de desacelerarse por los aranceles de Donald Trump, alcanzó en 2025 un superávit récord.

Cifra más alta

Obtuvo 1. 19 billones de dólares (en 2024 fue de 993,000 millones de dólares), la cifra más alta que un país haya registrado en la historia.

El notable saldo positivo de la balanza comercial china en relación con los demás países se opone una vez más al significativo déficit de Estados Unidos.

El año pasado, Estados Unidos cerró con un saldo negativo de 900,000 millones de dólares, a pesar de la guerra de tarifas que Trump impuso a casi todos los países.

Déficit

De hecho, la reducción del déficit fue un poco menor que la de 2024 (914,000 millones de dólares).

Por supuesto, esto está muy lejos de la promesa del magnate de que Estados Unidos vuelva a tener un superávit, algo que no ocurre desde 1975, hace 50 años.

Por otro lado, el consumo dentro de China sigue en un estado de pasividad, desde que comenzó hace tres años la crisis del sector inmobiliario.

Deflación

La disminución del valor de sus propiedades ha suscitado desconfianza en las familias chinas, quienes prefieren ahorrar parte de sus ingresos en lugar de gastar.

Esperan que una mejor oferta reduzca los precios, aunque esto podría llevar al país hacia una peligrosa deflación.

Y aquí es donde surge la contradicción:

Si China, que es la fábrica del mundo, enfrenta dificultades para vender sus productos en Estados Unidos.

Y su mercado interno sigue pasivo, ¿cómo es posible que haya logrado el mayor superávit comercial de su historia al final de 2025?

Expansión mercantil

La respuesta es simple: está intensificando la venta de sus productos en otros lugares del mundo (excepto en Estados Unidos, que está en desaceleración).

Esto solo puede lograrse a través de una agresiva estrategia de precios bajos; en otras palabras, de competencia desleal.

El presidente Xi Jinping se presenta como el principal defensor del libre comercio y de la globalización.

Sin embargo, muchos países no pueden competir con los productos chinos, incluidas potencias exportadoras como Alemania y Japón.

Industria automotriz

Estas naciones observan con impotencia cómo su anteriormente orgullosa industria automotriz ha sido superada por los automóviles eléctricos chinos, que dominan el mercado mundial.

Desde 2020, el déficit de Europa con respecto a China ha aumentado un 60%.

Solo en el primer trimestre de 2025, la Unión Europea reportó un déficit histórico de 88,178 millones de euros con China.

Esto se debe al fuerte incremento de las importaciones, principalmente de automóviles, baterías de litio, teléfonos celulares y prendas de vestir.

Preocupado por estos datos, el presidente francés, Emmanuel Macron, viajó a Pekín para intentar corregir el desequilibrio. No tuvo éxito.

Macron

“Intenté explicar a los chinos que su superávit comercial es insostenible porque están matando a sus propios clientes…

…en particular al dejar de importar mucho de nosotros”, dijo Macron en entrevista al diario francés Les Echos.

“Les dije que si no reaccionaban, los europeos nos veríamos obligados, en los próximos meses, a tomar medidas fuertes…

…siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, como imponer aranceles a los productos chinos», añadió.

Postura

Sin embargo, no todos están esperando a que Pekín cambie su postura.

Desde la primera hora de este año, comenzó a aplicarse el aumento de tarifas a 1,463 categorías arancelarias de países con los que México no tiene acuerdo comercial.

Las tarifas van desde un 5% hasta un 50% y generarán ingresos adicionales de 30,000 millones de pesos al año.

La iniciativa impactará a países como Corea del Sur, India, Brasil o Rusia, pero afectará de manera especial a China, que se opuso a esta decisión.