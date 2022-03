“Que no te caigan en tus falsas hazañas”; se pitorrean de Beltrán del Río por cobertura de guerra

A través de redes sociales se burlaron del periodista, Pascal Beltrán del Río, por su próxima cobertura del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Regeneración, 1 de marzo del 2022. El exdirector de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, se burló del periodista, Pascal Beltrán del Río, quien señaló que cubriría el conflicto militar entre Rusia y Ucrania.

A través de su cuenta de Twitter el comunicador señaló el viaje que tuvo que hacer para poder ir al conflicto bélico.

“Para llegar acá, diez horas de vuelo a Londres, tres más a Varsovia, con retraso de una, y cinco horas por carretera”, indicó.

Sin embargo, el exdirector de la revista Proceso se burló de Beltrán del Río y le recordó cuando se fue Pakistán en vez de Afganistán.

“Ten cuidado. No te vayas a extraviar. Cuando te mandé a Afganistán, terminaste en Pakistán. Lleva tu brújula de boy scout. Igual terminas en el Tíbet @Beltrandelrío”, escribió Rodríguez.

Así mismo, Témoris Grecko le recordó al comunicador cuando en Libia se asustó por la situación que se vivía en el país.

“Y no olvides un frasquito de gotitas de valor, @Beltrandelrío, para que no salgas pitando a las 48 horas de llegar, como hiciste en Bengasi, libia, porque, como me dijiste, “!están matando gente!” ¿Pues qué esperabas en una guerra?”, le dijeron.

Además, Grecko le indicó que no comparta sus falsas hazañas en Wikipedia al cubrir conflictos bélicos.

“¡Ah! Y esta vez cerciórate de que sí haya representantes de la Unión Europea, para que cuando trates de darte tu taco para encubrir tu graciosa huida, los colegas no te cachen en tu mentira”.

Asimismo, le indicó que eso serviría para que no lo chachen en las “falsas” hazañas que aparecen en Wikipedia.