Que Salinas Pliego pagó fianza de 25 millones de dólares

Bloomberg señala que jueza Masley amagó a Salinas Pliego con prisión en Rikers, Nueva York en demanda de AT&T por venta de Iusacell

Regeneración, 23 de septiembre de 2025. En redes destacan que Salinas Pliego tuvo que pagar 25 millones de dólares por imposición de un juzgado de Nueva York en demanda por venta de Iusacell.

Y es que AT&T acusa el adeudo millonario al fisco mexicano por parte de Iusacell que compró en 2015.

Salinas

Entonces, además de las deudas con el SAT que le reclama 75 mil millones de pesos en México, Bloomberg señala que la jueza Andrea Masley, obligó a pagar la fianza al Grupo Salinas Telecom y su dueño.

Esto, para pagar los daños a AT&T Mobility Holdings B.V. y New Cingular Wireless Services que compró Iusacell, la empresa de Salinas, en 2015 por 2.5 millones de dólares.

Así, AT&T inició la demanda en 2020 ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York.

Además, se indica que luego de cinco años en los que Salinas se ha negado a pagar los daños y ahora tiene que abonar más de 1 millón de dólares en pagos de abogados de los demandantes.

Como se indica, la jueza planteó el pago o la alternativa habría sido pagar desde la prisión de Rikers.

Según Bloomberg, las empresas de Salinas Pliego perdió el juicio, pero desacataron el fallo y por ello las medidas contra Salinas Pliego y su consejero Francisco Borrego.

Ricardo Salinas Pliego siendo Ricardo Salinas Pliego: la empresa AT&T, que le compró lusacell en 2014, demando al dueño de Grupo Elektra por fraude y lo obligó a pagar una deuda de 20 mdd. @BloombergLineaM https://t.co/Wd4L38QrKx — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 24, 2025

“Salinas y sus empresas depositaron una fianza conjunta de US$25 millones antes del plazo de dos semanas fijado por Masley, pero también están apelando la sentencia”.

Lo anterior conforme publicó Bloomberg.

Compra

Por otra parte, en redes se destaca que en 2014, AT&T compró Iusacell por cerca de 2.5 mil millones de dólares.

Sin embargo, tres años más tarde, el SAT auditó a SOS Telecomunicaciones y determinó operación de 8 mil millones de pesos “circular y artificial” que tenía el propósito de “evadir impuestos”.

AT&T se sentó a negociar con las autoridades tributarias y en 2019 acordó pagarle 274 millones de pesos, un monto mucho menor a los 7 mil millones de pesos que el SAT pretendía cobrarle como crédito fiscal.

Quiero ver como los lacayos de Salinas Pliego dan maromas para culpar a la 4T por esto. https://t.co/cHncvkozO6 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 24, 2025

Por ello la empresa estadunidense presentó la factura a Grupo Salinas y le exigió pagar los 274 millones de pesos.

Asimismo se narra que ante la demanda de AT&T, Ricardo Salinas Pliego vació las cuentas bancarias de Grupo Salinas Telecom, por 26 millones de dólares, y los envió a otras empresas del magnate.

Luego lo obligaron a pagar.

Inversiones

Como se sabe otro grupo de fondos de inversión estadounidenses reclaman en arbitraje internacional la recuperación de 400 millones de dólares.

Esto es, en bonos durante la pandemia, que los abogados de TV Azteca aseguran que no podían pagar, precisamente por causas de fuerza mayor.

“El Juzgado Civil le da la razón a esta empresa del Grupo Salinas diciendo que en ese momento de la pandemia no podían pagar…»

«Siguió litigando y le siguen dando la razón, hasta ahora, a este grupo empresarial”.

Por eso los inversores reclaman el dinero ahora al Gobierno.

“Ellos quieren que el Estado mexicano asuma esa responsabilidad. Lo que en todo caso le estamos pidiendo al Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México…»

«…, es que resuelva adecuadamente, porque la pandemia ya pasó, eso ya fue, ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes”.

Lo anterior dijo Sheinbaum al ser interrogada sobre el caso del arbitraje internacional solicitado por los inversores.

Finalmente, como se sabe las empresas de Salinas Pliego adeuda al SAT de México alrededor de 64 mil millones de pesos con varios juicios para no pagar.