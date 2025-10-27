Que Salinas Pliego ya se cansó de tanto litigio

De 74 mil millones que Salinas Pliego debe al SAT, dispuesto a pagar solo 7 mil 600 millones. Esto es el 10% del requerimiento

Regeneración, 27 de octubre 2025– El empresario Ricardo Salinas Pliego pidió al gobierno mexicano que le diga exactamente cuánto debe de impuestos para pagar, pues aseveró que ya se cansó de “tanto litigio”.

SE DOBLA EL USURERO SALINAS PLIEGO



El inútil y viejo pndejo de @RicardoBSalinas se dobla porque ya NO TIENE RECURSOS para poder ampararse ante el SAT con una deuda de más de 75 mil millones de pesos, está acabado y sus empresas al borde de la quiebra, ayer en su cumpleaños ante… pic.twitter.com/VNcyYnXrcP — Los Expulsados (@losexpulsados) October 26, 2025

«Queremos pagar»

“Quiero decirle a la presidenta que en Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio.

Queremos terminar esta pesadilla para poder seguir creando valor para clientes y para garantizar la estabilidad económica de más de 200,000 familias del Grupo.

Ya queremos terminar con esto. Queremos pagar”, dijo el dueño de Elektra.

En la Arena México, festejando su cumpleaños, mencionó que mandó al SAT un escrito para preguntar cuándo debe pagar para liquidar su deuda en menos de 10 días.

Pidió que la cantidad sea justa y sin “dobles cobros”, ya que señaló que el gobierno le quiere cobrar impuestos duplicados que no debe pagar.

El empresario advirtió que le quieren cobrar 50,000 millones de pesos, lo que, dijo, equivale a dos días del gasto federal, por lo que sostuvo que esa cantidad es «muchísimo dinero».

«Para el gobierno, ¿saben cuánto representa lo que nos van a cobrar? Representa dos días de gasto, 50,000 millones, dos días de gasto.

Para nosotros es muchísimo dinero, es un sacrificio muy grande, porque nosotros sí nos rompemos la madre para ganar y servir a los clientes», expresó.

Carta

El presidente de Grupo Salinas también le envió una carta a la mandataria el pasado 14 de octubre, la cual fue publicada en redes sociales.

En la misiva aseguró que mantiene diferencias con las autoridades del SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Acusó que pretenden realizarle “cobros dobles” y recargos “excesivos”, por lo que afirmó que los servidores públicos mienten sobre que no quiere pagar impuestos.

“Por años, múltiples servidores públicos han mentido abiertamente sobre nuestros casos con el fin de engañar a sus superiores y a la opinión pública.

Así, inició una campaña sistemática y dolosa para hacer creer que mis empresas y yo no pagamos impuestos, algo contrario a la realidad”, señaló.

Por ello, mencionó que durante el gobierno de AMLO se construyó un acuerdo para el pago de impuestos;

Y, tras “la eliminación de abusos e inconsistencias”, sus empresas estaban dispuestas a pagar 7,600 millones de pesos.

“Fue el gobierno de su antecesor el que decidió retirarse y desconocer el acuerdo que ellos mismos habían planteado y pactado”, declaró.

Diálogo

Sin embargo, sostuvo que está en la disposición para que se retome el diálogo y se construya un camino para solución de este conflicto.

“Retomemos la ruta del diálogo y construyamos el camino hacia una resolución, siempre dentro del marco legal;

Que permita al gobierno cobrar lo que corresponde y a nuestras empresas pagar exclusivamente lo que es correcto, en aras de seguir en busca de un mejor país”, planteó.

En múltiples ocasiones desde la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se informa que el empresario debe al SAT 74,000 millones de pesos;

De los cuales casi 20,000 millones de pesos son por multas, recargos y por la inflación.

El empresario recurrió a múltiples amparos para evitar el pago al fisco.

Cumpleaños

Salinas Pliego celebró su cumpleaños 70 en la Arena México junto con cerca de 22,000 invitados, en donde constantemente le gritaban “presidente, presidente”.

Salinas Pliego respondió que “aún no es tiempo” y comentó que faltaban cinco años, en referencia a que en 2030 son las elecciones presidenciales.

En este evento, donde la entrada fue gratis, pero con registro previo, se burlaron de la presienta Claudia Sheinbaum;

Del exmandatario Andrés Manuel López Obrador y de los hijos de este último en un show que llamaron “Circo del Bienestar”.

En el evento participaron grupos musicales, se presentó un performance donde aparecieron botargas de ratas de color guinda;

También se escenificó abrazos con personajes que representaban a narcotraficantes y entregaban dinero.

«Tío Richie»

Salinas Pliego es reconocido en redes sociales como el “Tío Richie” y ya alcanzó más de 2 millones de seguidores en X, desde donde emite opiniones sobre temas políticos.

En diversas ocasiones, los comentarios del empresario en redes generan debate, por lo que se posiciona como uno de los principales críticos del gobierno mexicano y de Morena.

El empresario dejado abierta la posibilidad de buscar la candidatura presidencial en 2030, cuando termina el mandato de Claudia Sheinbaum.

Hace menos de un mes llamó a ciudadanos, periodistas, académicos y analistas a formar un movimiento opositor »Anticorrupción y Anticrimen».

A ello se agrega que Salinas Pliego mantiene disputa con el gobierno.

Esto ya que la presidenta Claudia Sheinbaum señala que TV Azteca emite propaganda en contra de su administración para «no pagar sus impuestos».