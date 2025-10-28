Incautan 400 Fusiles ocultos en remolques de Texas a México

El embajador Ronald Johnson resalta la colaboración binacional. Freno al tráfico ilegal de armas hacia México

Regeneración, 27 de octubre de 2025.– Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lograron un decomiso histórico. Cerca de 400 armas de fuego se incautaron en la frontera de Laredo, Texas.

Estas armas, presuntamente, tenían como destino final el territorio mexicano. El cargamento se descubrió oculto en compartimentos secretos de dos remolques. Esta operación es un fuerte golpe a las redes criminales.

Cooperación Binacional

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó la incautación. Destacó la importancia de la colaboración binacional en seguridad.

Afirmó que este esfuerzo conjunto «da resultados para la gente». No obstante, la facilidad para adquirir armamento en Estados Unidos sigue siendo un problema grave. El tráfico ilícito alimenta la violencia en México.

En este sentido, el diplomático enfatizó la relevancia del aseguramiento. «Armas que no llegarán a manos criminales«, aseguró Johnson en redes sociales.

Además, el embajador citó que cada arma incautada representa «una familia más segura«. La cooperación demuestra estar en acción contra la delincuencia organizada.

Otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente. Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México — y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados. https://t.co/J7ZZHaLMZe pic.twitter.com/QfE34RJbxd — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 26, 2025

Precedentes

La incautación evoca otros casos de trasiego de armas. Un 70% de las armas decomisadas en México proviene del norte. Esto según datos del Departamento de Justicia de EE. UU.

El Gobierno mexicano ha demandado a empresas armeras estadounidenses. Argumentan que sus prácticas irresponsables fomentan el tráfico.

A pesar de los avances, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mexicana busca más apoyo. El esfuerzo se concentra en detener el flujo de armamento letal. Este combate es vital para pacificar las ciudades mexicanas.