Atajar privilegios, fortalecer consulta popular, Plan B: Sheinbaum

Regeneración, 12 de marzo de 2026. Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum presentó el plan B de reforma electoral para México, centrado en tres objetivos que tiene que ver con reducir costos en congresos y ayuntamientos.

Además se plantea que los temas electorales, como el presupuesto, puedan ser materia de consulta pública así como ampliar la oportunidad de ejercer la revocación de mandato.

Plan B

«Bueno, vamos a hablar de la reforma electoral y el plan B», anunció la presidenta de manera llana.

Desde luego ante la expectativa por tratarse del siguiente paso, luego que la mayoría de diputadas rechazaran el Decálogo por la Democracia.

Cabe destacar que la presidenta recordó que desde AMLO siempre ha buscado «acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Ese es el objetivo».

Todavía quedan áreas en México de privilegios, de funcionarios públicos, que reciben recursos públicos y que son excesivos.

La reforma electoral que presentamos tiene el objetivo de disminuir, de acabar con los privilegios. «En este caso, ¿de quienes?, pues de los partidos políticos y las instituciones electorales».

Planes

Esencialmente, Plan B: disminuir los privilegios y fortalecer la decisión de la gente, la participación popular.

«Nosotros tenemos un mandato y una convicción y un principio: a nosotros no se nos olvida de dónde vinimos».

Pero, además, si algo ha demostrado la Cuarta Transformación es que la honestidad da resultados, que la austeridad republicana da resultados, que acabar con los privilegios da resultados.

«No se nos olvide cuál es el objetivo de la Transformación: erradicar el régimen de corrupción y privilegios. Y vamos avanzando. Hemos avanzado mucho y todavía nos falta”.

Este cambio, detalló la Jefa del Ejecutivo Federal, generaría un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos (mdp) que se destinará directamente a los estados y municipios.

Casos

La primera mandataria expuso casos como el del Congreso de Baja California con un costo por legislador de 34.8 mdp; de Colima, de 5.1 mdp por legislador o de Morelos, de 31.8 mdp por legislador.

Por ello se propone un tope máximo al presupuesto que se destinado a los Congresos locales. En el caso de las regidurías, expuso que hay municipios como Monterrey con 28 regidores o Puebla con 23.

“Cumplí con la gente y eso para mí es de principios. Yo me comprometí a que iba a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente y yo cumplí primero, y segundo, pues es muy importante ver quién votó porque disminuyan los privilegios”, agregó.

Síntesis

Así, lo que se busca es reducción de privilegios en Congresos locales y Municipios con topes máximos al presupuesto de egresos de los legisladores locales y ayuntamientos.

Esto, bajo la premisa de que algunas entidades destinan recursos excesivos a la manutención de sus cámaras y esos recursos deben ir a las localidades.

Como se indica, fortalecimiento de la consulta popular con modificaciones legales para que temas de índole electoral puedan ser sometidos a consulta ciudadana.

Esto es, ampliando los mecanismos de participación directa. Otra medida es que la revocación de mandato pueda ser cada tres o cuatro años en el Ejecutivo.

Finalmente, tope al gasto del Senado: Además de los gobiernos locales, la iniciativa también pretende aplicar medidas de austeridad y control de recursos en la Cámara de Senadores.