Reabren aeropuertos de Copenhague y Oslo, cerrados por drones

Dinamarca y Noruega anunciaron una investigación por la presencia de drones que obligaron a desviar vuelos hacia otras terminales aéreas

Regeneración, 23 de septiembre 2025– Los aeropuertos de Copenhague y Oslo reabrieron el martes, varias horas después de que se observaran drones en sus espacios aéreos, lo que provocó desvío de vuelos, informaron policías y autoridades aeroportuarias.

En la capital danesa, donde se detectaron dos o tres drones de gran tamaño en la terminal aérea la noche del lunes.

La policía indicó que los aparatos se dispersaron por su cuenta.

Dinamarca

Los vuelos en el Aeropuerto de Copenhague se reanudaron la madrugada del martes tras haber sido suspendidos o desviados durante la noche debido a avistamientos de drones.

FF NEW: NATO MEMBER Denmark called Monday’s drone attack on Copenhagen Airport, which halted flights for four hours, its most serious assault on critical infrastructure yet.



PM Frederiksen linked it to suspected Russian drone incursions in Europe, suggesting intent to disrupt… pic.twitter.com/SbRaR08OtF — Bruce Forman (@Brucenewsreview) September 23, 2025

«Los drones desaparecieron y el aeropuerto está abierto nuevamente», indicó a periodistas el subinspector Jakob Kansen.

«Nosotros no bajamos los drones».

Drones

«No sabemos de dónde salieron los drones, eso es algo que nuestra investigación intentará determinar», agregó.

How big do you think this drone is in Copenhagen that shut down the airport?



It looks huge! 👀 #ufoX pic.twitter.com/pChFzl9K7r — Astral🛸 (@The_Astral_) September 23, 2025

Señaló que la policía de Dinamarca coopera en la investigación con las fuerzas armadas y servicios de inteligencia del país.

«El Aeropuerto de Copenhague ha reabierto tras permanecer cerrado debido a la actividad de drones.

Sin embargo, habrá retrasos y algunas salidas canceladas.

Se recomienda a los pasajeros que consulten con su aerolínea para obtener más información», indicó la terminal aérea en su sitio web oficial.

Los medios locales muestran una importante presencia policial en las inmediaciones del aeropuerto.

Noruega

El aeropuerto de Oslo también fue cerrado por varias horas tras identificar drones sobre la terminal aérea de la capital Noruega.

🌐🇩🇰🇧🇻🇸🇪The airport in the Danish capital Copenhagen is closed to takeoffs and landings due to "drone sightings," — Reuters reports



Norway reports that an unidentified drone has also been spotted in the skies over Oslo.



Drones over Europe or another escalation of tensions?… pic.twitter.com/4VyMJZ9m8T — 🌐geopolitics in the picture (@geogeolite) September 22, 2025

Los vuelos fueron desviados a aeropuertos cercanos a Oslo durante el cierre, y las autoridades anticiparon posibles atrasos el martes.

El incidente obligó a todo el tráfico a desviarse a una sola pista, según la emisora ​​noruega NRK.

El tráfico se normalizó posteriormente y se desconoce quién fue el responsable.

La preocupación por la seguridad en el norte de Europa se ha agudizado tras el aumento de las actividades de sabotaje rusas.

Video of one of the 4 large drones that flew over Copenhagen Airport for hours



In the end, all drones disappeared without a trace & the police have no idea who’s behind it



Copenhagen:

51 flights diverted

109 flights cancelled



Oslo:

11 flights diverted

19 flights cancelled pic.twitter.com/DHgxbtehaM — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2025

Múltiples incursiones de drones y aviones de combate en el espacio aéreo de la OTAN en las últimas semanas, agravan la situación.